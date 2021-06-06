Açık Havada Yunus Emre Performansı - Son Dakika

06 HAZİRAN 2021

BASIN BÜLTENİ

Açık havada Yunus Emre performansı

BURSA - Bursa'da 'Herkes için her yerde sanat' parolası ile pandemi sürecine rağmen gerek online gerekse yüz yüze etkinliklerle Bursalıları tiyatro ile buluşturan Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Yunus Emre'nin toprak ve çiçek performansını anlattığı oyunla Hüdavendigar Kent Parkı'nda izleyici ile buluştu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığının, 2021 yılını "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" olarak ilan etmesinin ardından 'Yunus Emre'yi merkeze alan kültür sanat faaliyetlerini ağırlık verdi. Prof. Dr. Mustafa Kara'nın online olarak zoom üzerinden Mart ayında gerçekleştirdiği Yunus Emre ve Sevgi Dili Türkçe Konuşmaları etkinliğinin ardından geçtiğimiz günlerde Mustafa Özçelik'in gerçekleştireceği 'Yunus Menkıbeleri Ne Söyler' adlı çevrimiçi etkinlik de büyük ilgi gördü. Bunun yanında Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu da Naci Taner Büyükarman'ın yazdığı ve M. Nurullah Tuncer'in yönettiği 'Kumdan Şehir Yunus Benem' adlı tiyatro oyununu Eylül ayında Tayyare Kültür Merkezi'nde seyirci ile buluşturmaya hazırlanıyor.

Parkta tiyatro

Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları, Yunus Emre ve Türkçe Yılı etkinlikleri kapsamında Hüdavendigar Kent Parkı'nı da tiyatro sahnesine dönüştürdü. Günay Yunus Güney, Hakan Onat Peynirci, Faruk Oğur ve Aykan Yılmaz'ın oynadığı Yunus Emre ve toprak sevgisi temalı performans, Hüdavendigar Parkı'nda Bursalı sanatseverlerle buluştu. Taptuk Emre'nin dergahına giderken yolda üç dervişle karşılaşan Yunus'un çiçek ve toprak sevgisini anlattığı performansın ardından izleyicilere saksıda çiçek dağıtıldı.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

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