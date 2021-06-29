Açık Havada Zeka Oyunları - Son Dakika

29 HAZİRAN 2021

BASIN BÜLTENİ

Açık havada zeka oyunları

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 9-10 yaş grubundaki çocuklara yönelik olarak düzenlenen Zeka Oyunları Akademisi, Merinos Açık Hava Kütüphanesi'nde başladı.

Anaokulundan üniversiteye kadar eğitimin her kamesindeki öğrencilere yönelik düzenlediği etkinliklerle eğitim çıtasını her geçen daha da yükselten Bursa Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin yaz tatilini de sportif, kültürel ve eğitsel faaliyetlerle geçirmesini hedefliyor. Bu hedef doğrultusunda Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kültür Şube Müdürlüğü tarafından 9-10 yaş grubundaki öğrencilere yönelik Zeka Oyunları Akademisi düzenlendi. Merinos Açık Hava Kütüphanesinde başlayan eğitimlerde, zihni açan, aklı çalıştıran, öğrenmeyi kolaylaştıran ve çabuk öğrenmeyi sağlayan geleceğin eğitim metodu zeka oyunları çocuklara öğretiliyor.

Türk Beyin Takımı Eğitmeni Hanife Altınışık'ın verdiği ilk dersle start alan etkinliğe 56 öğrenci katılırken, haftada 1 gün 2 saat olarak planlanan eğitimlerde öğrencilere gruplar halinde sudoku, amiral battı, uçaklar, fenerler, sihirli piramitler ve apartmanlar olmak üzere 6 zeka oyunu öğretiliyor. Sudoku oyunu kurallarının tanıtımıyla başlayan eğitimler, 30 Temmuz'a kadar devam edecek ve eğitimin sonunda düzenlenecek turnuvada dereceye girenlere çeşitli hediyeler ve tüm öğrencilere de katılım belgesi verilecek.

Kültür Şube Müdürü Yusuf Sevinç, Büyükşehir Belediyesi olarak öğrencilerin eğitimi destekleyici birbirinden farklı programlar düzenlediklerini hatırlatarak, zeka oyunlarının çocukların gelişimi açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Sevinç, "Büyükşehir Belediyesi olarak, somut işlemler döneminin son dönemindeki soyut işlemler dönemine geçiş aşamasındaki çocuklarımızın bilinçsel ve ruhsal gelişimine katkı sağlamak istedik" dedi.

Eğitime katılan öğrenciler açık havada zeka oyunlarının püf noktalarını öğrenirken, veliler de yaz döneminde okulların kapalı olması yüzünde evlere kapanan çocukları için böyle bir etkinlik düzenlenmesinin çok güzel olduğunu belirterek, Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI