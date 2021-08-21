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Açık havaya tam teçhizatlı çıkalım - Son Dakika

Açık havaya tam teçhizatlı çıkalım

21.08.2021 07:41
Açık havaya tam teçhizatlı çıkalım, System.String[]

1) RAHAT RAHAT OTURUNKatlanır kamp sandalyeleri listemizin en popüler ürünü. Az yer kaplayan ve dayanıklı olan bu sandalyeler, yeşillikler üzerinde rahatça oturabilmemiz için tasarlandı.

1) RAHAT RAHAT OTURUN

Katlanır kamp sandalyeleri listemizin en popüler ürünü. Az yer kaplayan ve dayanıklı olan bu sandalyeler, yeşillikler üzerinde rahatça oturabilmemiz için tasarlandı. Erol Geygel "150 kg ağırlığa kadar dayanıklı bu sandalyeler sahil ve parklarda en büyük lüksünüz olacak" diyor. Decathlon (Basic model), 135 lira.

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2) İSTER SICAK İSTER SOĞUK

Kaliteli bir termos kamp için elzem malzemelerden biri. Yücel Sönmez "Çift duvarlı gövdesi 45 saat boyunca sıcak, 48 saat de soğuk tutuyor. Buzlu içeceklerinizi 192 saate kadar muhafaza ediyor" diyerek Stanley termosu öneriyor. kutupayisi.com (1 litrelik), 579 lira.

Açık havaya tam teçhizatlı çıkalım

3) SEÇ MANZARANI, KUR MASANI

İstediğiniz manzaraya karşı oturup keyif çatmak için ihtiyacınız olan şey portatif bir masa. Yıldırım Güngör hafif ve az yer kaplayan, taşıma çantasıyla satılan Bofigo portatif katlanır kamp masasını öneriyor. Hepsiburada.com (çantalı model), 110 lira.

Açık havaya tam teçhizatlı çıkalım

4) BUZDOLABIN SIRTINDA

Sıcak günlerde sadece içeceklerimizin değil yiyeceklerimizin de soğuk kalması önemli. "Soğutucu sırt çantası park ve sahillerin olmazsa olmazı" diyen Bahar Gündoğdu, Decathlon'un 20 litre hacimli Quechua modelini, taşıma kolaylığı nedeniyle de öneriyor. Decathlon, 215 lira.

Açık havaya tam teçhizatlı çıkalım

5) MUTLULUKLA BİR ALAKASI VAR

Rahat, yumuşak ve taşınabilir hamaklarla kendinizi yaz esintilerinde salınmaya bırakabilirsiniz... Bahar Gündoğdu "Parkta, bahçede, sahilde yanınızda bir hamak bulunsun. Çünkü hamağın kesinlikle mutlulukla alakası var" diyor. Decathlon (Quechua tek kişilik), 145 lira.

Açık havaya tam teçhizatlı çıkalım

6) TAVLANIZI DA GÖTÜRÜN

Doğaya kaçış sadece huzur değil aynı zamanda eğlence demek. Melih Uslu "Açık havada sosyalleşmenin en güzel yollarından biri de tavla oynamak" diyor. E-ticaret sitelerinde farklı boyutlarda ve tasarımlarda tavla seçenekleri var. Hepsiburada.com (Simya Oyun Aletleri), 125.99 lira.

Açık havaya tam teçhizatlı çıkalım

7) YER ÖRTÜSÜNÜ UNUTMAYIN!

Açık havada buluşurken rahat etmek için yanınıza bir yer örtüsü almayı unutmayın. Bahar Gündoğdu "Piknikte yanımdan ayırmadığım bir ürün kesinlikle yer örtüsü. Hem malzemelerinizi üstüne koyabilirsiniz hem üzerine uzanıp uyuyabilirsiniz." Tchibo (180x180 XL piknik örtüsü), 169.95 lira.

8) FRİZBİSİZ OLMAZ

Sahilde biraz hareket etmek ve eğlenceli vakit geçirmek isteyenler için rengarenk frizbiler talep görüyor. Süleyman Şahin, "Özellikle halka frizbi eğlenceyi başka bir boyuta taşıyor" diyor. Trendyol, 9-89 lira.

9) GÜNEŞTEN KORUNUN

Açık havada bir ağaç gölgesi bulamayanlar için güneş işkence haline gelebilir. Bu durumda gölgelik ürünlerden faydalanmakta yarar var. Melih Uslu ve Bahar Gündoğdu Quechua'nın özel kumaşa sahip gölgeliklerini tavsiye ediyor. Decathlon (Quechua Fresh gölgelik), 420 lira.

10) ŞARJSIZ KALMAYIN

Dışarıda zaman geçirirken elimizden düşürmediğimiz telefonun şarjı bitebilir. Üstelik tam da günbatımı fotoğrafı çekecekken... Melih Uslu, S-Link IP-G10A taşınabilir şarj aletini öneriyor. MediaMarkt, 179 lira.

Açık havaya tam teçhizatlı çıkalım

Hepsiburada, Gündoğdu, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Açık havaya tam teçhizatlı çıkalım - Son Dakika Magazin


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