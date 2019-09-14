Açık kalan damper üst geçide takıldı
1 saat önce
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kamyonun açık kalan damperi çarptığı üst geçitte kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 03:08 Kaynak: AA
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kamyonun açık kalan damperi çarptığı üst geçitte kaldı.
Murat Erdoğan (28) idaresindeki 78 BU 828 plakalı hafriyat kamyonunun açık kalan damperi, Ereğli- Alaplı kara yolu Gülüç mevkisindeki üst geçide çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kamyondan ayrılan damper üst geçitte kaldı.
Kaza nedeniyle ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.
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