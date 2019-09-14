Son Dakika Haberleri: Açık kalan damper üst geçide takıldı
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Açık kalan damper üst geçide takıldı

1 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kamyonun açık kalan damperi çarptığı üst geçitte kaldı.

Açık kalan damper üst geçide takıldı, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kamyonun açık kalan damperi çarptığı üst geçitte kaldı.

Murat Erdoğan (28) idaresindeki 78 BU 828 plakalı hafriyat kamyonunun açık kalan damperi, Ereğli- Alaplı kara yolu Gülüç mevkisindeki üst geçide çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kamyondan ayrılan damper üst geçitte kaldı.

Kaza nedeniyle ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.

Zonguldak, Gülüç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 03:08 Kaynak: AA
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