Açık kalan fırın kapısını fark eden 2 genç kız kasadan sadece 200 lira çaldı - Son Dakika
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Açık kalan fırın kapısını fark eden 2 genç kız kasadan sadece 200 lira çaldı

13.04.2022 10:29

Beylikdüzü'nde, sabahın erken saatlerinde sokakta yürüyen 2 genç kız, fırının kapısının kilitlenmediğini anlayınca içeri girerek kasadan para çaldı. Kasada bulunan paralardan sadece 200 lira alarak uzaklaşan şüphelilerin o anları, güvenlik kamerasına yansıdı.

Sokakta yürüyen 2 genç kız, bir fırının kapısında kilit olmadığını fark etti. Kapıyı biraz zorlayarak açan şüpheli, içeri girdikten sonra kimsenin olmadığından emin oldu. Daha sonra da kasayı açan kızlardan biri, içinden 200 lira nakit parayı alıp arkadaşı ile beraber koşarak uzaklaştı.

Fırının kapısını açık bulan 2 genç kız kasadan 200 lira çaldı

HIRSIZLIK ANI KAMERAYA YANSIDI

Sabah geldiğinde kasadaki paranın eksildiğini gören işletme sahibi, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Yaşanan hırsızlığı gören Mülkiye Yavuz, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polisler, yaptıkları incelemenin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yaşananlar işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Fırının kapısını açık bulan 2 genç kız kasadan 200 lira çaldı

"2 KÜÇÜK KIZ, GİRİYOR VE KASAYI SOYUYOR"

Yaşanan hırsızlığı anlatan dükkan sahibi Mülkiye Yavuz, "2 küçük kız, giriyor ve kasayı soyuyor. Benim üzüntüm giden para da değil. Bu olay beni üzdü. Küçücükler. Gecenin 4'ünde dışarıdalar. Ne diyeyim ki. Yaşları küçük. 200 lira kadar almışlar. Para önemli değil. Benim için önemli olan o kız çocuklarının o saatte ne işleri var orada" şeklinde konuştu.

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Mülkiye, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Açık kalan fırın kapısını fark eden 2 genç kız kasadan sadece 200 lira çaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Açık kalan fırın kapısını fark eden 2 genç kız kasadan sadece 200 lira çaldı - Son Dakika
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