Açık kalp ameliyatına alınan "Fıs Fıs İsmail" taburcu edildi - Son Dakika

Açık kalp ameliyatına alınan "Fıs Fıs İsmail" taburcu edildi

19.05.2021 09:18
Açık kalp ameliyatına alınan

Çocuklar Duymasın dizisindeki "Fıs Fıs İsmail" karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Süleyman Yağcı geçtiğimiz hafta açık alp ameliyatına girdi.

Çocuklar Duymasın dizisindeki "Fıs Fıs İsmail" karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Süleyman Yağcı geçtiğimiz hafta açık alp ameliyatına girdi. Başarılı geçen ameliyatının ardından taburcu edilen Yağcı, İHA'ya yaptığı açıklamalarda, "Beş altı aydır çok stresliydim. Son yirmi gündür öyle bir stres yaşadım ki dünyada ilk ona girer. Yirmi gündür hiç uyumadan hayatımı yaşıyordum" ifadelerinde bulundu.

Televizyonda yayınlanan Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı "Fıs fıs İsmail" karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Süleyman Yağcı, 12 Mayıs Çarşamba günü Üsküdar'da bulunan özel bir hastanede açık kalp ameliyatına alındı. Yağcı, ameliyattan önce İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada sigara ve alkol kullanmamasına rağmen kalbinin stresten dolayı zarar gördüğünü ve acil olarak ameliyata alındığını ifade etti. Ameliyatı başarılı geçen Süleyman Yağcı, ameliyat olduğu hastaneden dün taburcu edildi.

"Hastanenin kapısında olsan dahi, sedyede olsan dahi kurtulma şansın yok"

Ameliyatı hakkında konuşan Süleyman Yağcı, "Çok teşekkür ediyorum. Duaların faydasını gördük. Hakikaten çok zor bir dönem geçirdik. Yani yaklaşık sekiz günde on kilo zayıfladım. Çok ağrı çektim, en az iki ay daha bunun altından toparlanamazsın diyordu doktor arkadaşlar, çünkü ameliyatım çok büyüktü. Açık kalp ameliyatı. Bir de ana damar tıkanmış yani kalpteki damarlar değil ana damarlar tıkanmış. Eğer ki ihmal etseydim, doktor diyor ki "bu damar o kadar önemli ki hastanenin kapısında olsan dahi, sedyede olsan dahi kurtulma şansın yok" diyor" dedi.

"Sevgi yaşatır, stres öldürür"

Yağcı, "Bunu hep söylüyorum beş altı aydır çok stresliydim. Son yirmi gündür öyle bir stres yaşadım ki dünyada ilk ona girer. Böyle bir stres yaşadım ve yirmi gündür hiç uyumadan hayatımı yaşıyordum. Yirmi gün içinde artık daha dayanamadı ve kalbimin içindeki kılcal damarlar hep zarar görmüş. Ana damar dediğim gibi iflas etmiş.

Doktor arkadaşlar diyor ki böyle bir şeyle biz ilk kez karşılaşıyoruz. Altı ay içinde bir kalp bu hale nasıl geldi? Stresten kurtul diyorlar. Ben de herkese diyorum stresten kurtulun ama kurtulmak kolay değil ki bazı şeyler beyninden çıkmıyor, yüreğinden çıkmıyor. Ama Allah büyüktür, dua aldık. Herkese çok teşekkür ediyorum. Ölsek de ne olacak? Ölüm haktır. Çok teşekkür ediyorum herkese. Dünyada en büyük sermaye sevgidir. İnsanlar birbirini sevsin. Mert olsun, dürüst olsun, sözünün eri olsun. Dünya üç günlük dünya. Sevgiden daha güçlü bir anahtar yok. Sevgi yaşatır, stres öldürür" diye konuştu.

Ameliyatı gerçekleştiren doktor Özkan Kantarcı ameliyat hakkında, "Süleyman Bey'i biz misafir ettik bir haftalığına. Arife'den bir gün evvel anjiyosu yapıldı. Ana damarında problem olduğunu gördüğümüzde ameliyatına karar verdik. Çok şükür her şeyde iyi seyretti. Bugün de kendisini taburcu ediyoruz şifa ile" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Açık kalp ameliyatına alınan Fıs Fıs İsmail taburcu edildi
Açık kalp ameliyatına alınan Fıs Fıs İsmail taburcu edildi
Açık kalp ameliyatına alınan Fıs Fıs İsmail taburcu edildi
Açık kalp ameliyatına alınan Fıs Fıs İsmail taburcu edildi

Çocuklar Duymasın, Süleyman Yağcı, Üsküdar, Kalp, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Açık kalp ameliyatına alınan 'Fıs Fıs İsmail' taburcu edildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Hadi Özışık, Sedat Peker'in yayınladığı kayıtların ardından ilk açıklamasını yaptı: Soylu'nun haberi yoktu Hadi Özışık, Sedat Peker'in yayınladığı kayıtların ardından ilk açıklamasını yaptı: Soylu'nun haberi yoktu Aslışah Alkoçlar, ilk kez hamilelik fotoğrafını paylaştı Aslışah Alkoçlar, ilk kez hamilelik fotoğrafını paylaştı Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören Burak Sergen'de 37 gün sonra ilk kare: Hayata tutunmak güzel Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören Burak Sergen'de 37 gün sonra ilk kare: Hayata tutunmak güzel Marco Reus'tan ilginç karar! EURO 2020'de olmama sebebi şaşkınlık yarattı Marco Reus'tan ilginç karar! EURO 2020'de olmama sebebi şaşkınlık yarattı Eski Survivor yarışmacısı Serkay Tütüncü'den Acun Ilıcalı'yı kızdıracak itiraf Eski Survivor yarışmacısı Serkay Tütüncü'den Acun Ilıcalı'yı kızdıracak itiraf Ünlü oyuncu Hazal Kaya, yaptığı radikal değişimi Instagram'dan paylaştı Ünlü oyuncu Hazal Kaya, yaptığı radikal değişimi Instagram'dan paylaştı Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'tan Meral Akşener için dikkat çeken sözler Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'tan Meral Akşener için dikkat çeken sözler Son anket sonuçlarına göre Türkiye'de en beğenilen siyasi parti lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu Son anket sonuçlarına göre Türkiye'de en beğenilen siyasi parti lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu

Son Dakika Haberleri
09:23 ABD Dışişleri Bakanlığı: Antisemitist dilin hiçbir yerde yeri yok! Erdoğan'ın açıklamalarını kınıyoruz
09:18 Hadi Özışık, Sedat Peker'in yayınladığı kayıtların ardından ilk açıklamasını yaptı: Soylu'nun haberi yoktu
09:16 Sokak ortasında, gürültü nedeniyle kendisini uyaran esnafı başından vurdu
09:12 Aslışah Alkoçlar, ilk kez hamilelik fotoğrafını paylaştı
09:10 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır Ali ve Didem'e silahlı saldırı! Gizem Arıkan diziden ayrıldı
09:06 Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören Burak Sergen'de 37 gün sonra ilk kare: Hayata tutunmak güzel
18:40 Enerji santralinde iki hafta arayla peş peşe yangın korkuttu!
17:47 Araç ve konut dolandırıcılığına fırsat verilmeyecek: Tüzel bilirkişi uygulamasına geçiliyor!
17:43 Uzman isim açıkladı! İkinci doz aşıda neden daha fazla yan etki görülüyor?
17:36 Galatasaray Yönetimi'nin, Fatih Terim'le derdi bitmiyor! Başarılı teknik adam duyduğu sözler karşısında adeta yıkıldı
ABD Dışişleri Bakanlığı: Antisemitist dilin hiçbir yerde yeri yok! Erdoğan'ın açıklamalarını kınıyoruz ABD Dışişleri Bakanlığı: Antisemitist dilin hiçbir yerde yeri yok! Erdoğan'ın açıklamalarını kınıyoruz         
09:23
Sokak ortasında, gürültü nedeniyle kendisini uyaran esnafı başından vurdu Sokak ortasında, gürültü nedeniyle kendisini uyaran esnafı başından vurdu         
09:16
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır Ali ve Didem'e silahlı saldırı! Gizem Arıkan diziden ayrıldı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır Ali ve Didem'e silahlı saldırı! Gizem Arıkan diziden ayrıldı         
09:10
Boşanan çift ve yakınları arasında mal kavgası! Utandıran anlar kamerada Boşanan çift ve yakınları arasında mal kavgası! Utandıran anlar kamerada         
01:19
Diyarbakır'da askeri tesise maket uçakla saldırı girişimi! Bakan Soylu'dan açıklama geldi Diyarbakır'da askeri tesise maket uçakla saldırı girişimi! Bakan Soylu'dan açıklama geldi         
00:57
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi Play-Off turunda karşılaşacağı muhtemel rakipleri belli oldu Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi Play-Off turunda karşılaşacağı muhtemel rakipleri belli oldu         
23:55
Merak edilen Avrupa rotası belli oldu! İşte temsilcilerimizin oynayacağı elemeler Merak edilen Avrupa rotası belli oldu! İşte temsilcilerimizin oynayacağı elemeler         
23:14
Satın aldığı otomobillerini bir kere bile kullanmayan vatandaştan ilginç vasiyet: Ben ölünce çocuklarım da aynısını yapmazsa mezarıma gelmesinler Satın aldığı otomobillerini bir kere bile kullanmayan vatandaştan ilginç vasiyet: Ben ölünce çocuklarım da aynısını yapmazsa mezarıma gelmesinler         
22:29
Belirtisiz korona geçirdiğini düşünenlerle ilgili yeni araştırma! Anlaması çok basit Belirtisiz korona geçirdiğini düşünenlerle ilgili yeni araştırma! Anlaması çok basit         
21:04
İrem Derici yaza hazır! Bikinisini giyip ayna karşısına geçti İrem Derici yaza hazır! Bikinisini giyip ayna karşısına geçti         
20:33
Tam kapanma Demet Akalın'a yaramadı! Son görüntüsü şaşırttı Tam kapanma Demet Akalın'a yaramadı! Son görüntüsü şaşırttı         
20:17
Araç ve konut dolandırıcılığına fırsat verilmeyecek: Tüzel bilirkişi uygulamasına geçiliyor! Araç ve konut dolandırıcılığına fırsat verilmeyecek: Tüzel bilirkişi uygulamasına geçiliyor!         
17:48
Üniversite öğrencisi Havva Nur, erkek arkadaşıyla kaldığı otel odasında ölü bulundu Üniversite öğrencisi Havva Nur, erkek arkadaşıyla kaldığı otel odasında ölü bulundu         
16:51
Elon Musk tweet attı, 'Starbase' isimli kripto para birimi 1 saat içinde 14 kat yükseldi Elon Musk tweet attı, 'Starbase' isimli kripto para birimi 1 saat içinde 14 kat yükseldi         
16:16
Oyuncu Meltem Miraloğlu, vasiyet karşılığında kendisinden 48 yaş büyük eşiyle barıştı Oyuncu Meltem Miraloğlu, vasiyet karşılığında kendisinden 48 yaş büyük eşiyle barıştı         
14:43
Çinli işadamı futbol kulübü satın aldı, 126 kiloluk oğlunu forvet yaptı! Çinli işadamı futbol kulübü satın aldı, 126 kiloluk oğlunu forvet yaptı!         
14:23
Can Bonomo, Can Bonomo, "Keşke Yahudilerin yaptığına bir tepki verseydiniz" yorumu üzerine küplere bindi         
12:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2021 09:27:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Açık kalp ameliyatına alınan "Fıs Fıs İsmail" taburcu edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement