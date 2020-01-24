Açık Kapı Biriminden yerinde tespit - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Açık Kapı Biriminden yerinde tespit - Son Dakika

Açık Kapı Biriminden yerinde tespit

6 saat önce

Amasya Valiliği Açık Kapı Birimi koordinatörlüğünde oluşturulan ekip, vatandaşların sosyoekonomik ve sağlık yönünden sorun ile ihtiyaçlarının tespiti ile etkin bir şekilde çözümüne yönelik gerçekleştirilen hane ziyaretlerine devam ediyor.

Açık Kapı Biriminden yerinde tespit, System.String[]

Amasya Valiliği Açık Kapı Birimi koordinatörlüğünde oluşturulan ekip, vatandaşların sosyoekonomik ve sağlık yönünden sorun ile ihtiyaçlarının tespiti ile etkin bir şekilde çözümüne yönelik gerçekleştirilen hane ziyaretlerine devam ediyor.


Amasya Valiliği Açık Kapı Birimi Koordinatörlüğünde, İl Sağlık Müdürlüğü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında görevli personeller ve Açık Kapı Birimi yetkililerinin katılımıyla oluşturulan ekip, dezavantajlı vatandaşların evlerine yönelik ziyaretleri sürdürüyor. Amasya Valisi Dr. Osman Varol'un selamlarını ilettikleri vatandaşların sorun ve ihtiyaçlarının tespit edilmesi sonrası etkin şekilde giderilmesine yönelik çalışmalar da Amasya Valiliği Açık Kapı Birimi tarafından takip ediliyor.


Mobil araçla daha etkin şekilde yapılan ziyaretlerle ekipte yer alan sosyolog, sosyal hizmet uzmanı ve sağlık personelinin çalışmaları sonucu yerinde gözlem ile sosyoekonomik, psikolojik, sağlık, çevresel faktörleri değerlendirerek acil müdahale gereken sorunların tespit edilip ilgili kurumlara yönlendirilmesi sağlanıyor. - AMASYA

İl Sağlık Müdürlüğü, Amasya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 01:48 Kaynak: İHA
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