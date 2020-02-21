'Açık Kapı'da dertler çözüme kavuşuyor - Son Dakika
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'Açık Kapı'da dertler çözüme kavuşuyor

6 saat önce

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Açık Kapı Projesi kapsamında haftanın belirli günlerinde düzenlenen "Halk Buluşma"larına bir yenisini daha ekledi, vatandaşların sıkıntılarını dinledi.

'Açık Kapı'da dertler çözüme kavuşuyor, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Açık Kapı Projesi kapsamında haftanın belirli günlerinde düzenlenen "Halk Buluşma"larına bir yenisini daha ekledi, vatandaşların sıkıntılarını dinledi. Toplu taşımanın güçlendirilmesine dair öneriler alan Şahin, ekibine talimat verdi.


Yerel Belediyecilik anlayışından hareketle kentte oluşturulan "Gaziantep Modeli" kapsamında yürüttüğü çalışmalarını aralıksız devam eden Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, geleneksel halk buluşmalarını sürdürdü. Makamında ağırladığı vatandaş ve muhtarların sıkıntılarını dinleyen Başkan Şahin, ekibini talimatlandırdı. Şirinevler Mahallesi ve Burç Esentepe Kırsal Mahallesi için gelen talepler doğrultusunda ulaşımın güçlenmesi için yerinde inceleme ve yeniden planlama sözü verdi, ayrıca Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesi güzergahında yer alan ulaşım problemlerine dair şikayetler üzerine ekiplere talimat verdi, inceleme başlattı.


Halkın şikayetleri ve taleplerinin hızlı bir şekilde çözüme kavuşması için çalışan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, öte yandan talep üzerine kırsal mahallelerde son zamanlarda rastlanan başıboş köpekler için ilgili ilçe belediyelerle istişare yapılması kararlaştırıldı. Bunun yanı sıra Esentepe'de ihtiyaç duyulan PTT şubesi için devreye giren Başkan Şahin, eksikliğin giderilmesi için gerekli makamlarla görüştü. En kısa sürede çözüme kavuşturulacağını söyledi. - GAZİANTEP

Fatma Şahin, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 01:27 Kaynak: İHA
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