"Açık Kapı, Milletin Kapısı" Beypazarı'nda hizmete girdi - Son Dakika

Beypazarı ilçesinde İçişleri Bakanlığı tarafından kamu hizmetlerine kolay erişimin sağlanması, vatandaş başvurularının hızlı şekilde sonuçlandırılarak ve vatandaş memnuniyetinin artırılması amacıyla uygulanmaya başlayan "Açık Kapı Milletin Kapısı Projesi" hayata geçirildi.

"Açık kapı"ya başvuruda bulunan vatandaşların başvurularının elektronik ortamda kaydedilip ilgili birimlere yönlendirilmeye çalışıldığı, başvuru sahibinin sürece ilişkin mesaj yoluyla bilgilendirilmesi, yapılan işlemlerin üst yöneticiler tarafından takip edileceği Açık Kapı Projesi'nin vatandaşların devlete ulaşacağı bir hizmet olacağı belirtildi.

Vatandaşlar, "http://www.acikkapi.gov.tr" internet sitesinden ya da mobil uygulamadan başvuruda bulunabilecek.

Proje kapsamında Beypazarı Kaymakamlığı Açık Kapı Biriminde başvuruları almak üzere 2 personel, kurumlara yönlendirilecek başvuruları takip etmek üzere de tüm kamu kurum ve kuruluşlarında 1 personel görevlendirildi.

Kaymakam Temel Ayca, Kaymakamlık binasında vatandaşlara hizmet vermeye başlayan proje ile vatandaş odaklı bir yaklaşım benimsenerek, taleplere hızlı ve doğru çözümler üretmek, sunulan hizmetlerde vatandaş memnuniyetini artırmak, kronikleşmiş sorunlara çözüm üretmek ve devletle vatandaş arasındaki karşılıklı iletişim ve güveni artırmayı amaçladıklarını anlattı.