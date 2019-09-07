Açık Kapı projesi
1 saat önce
Amasya Valiliği bünyesinde oluşturulan "Açık Kapı" birimi personeli, evlere ziyaret gerçekleştirerek vatandaşların sorunlarını dinliyor.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 05:10 Kaynak: AA
Amasya Valiliği bünyesinde oluşturulan "Açık Kapı" birimi personeli, evlere ziyaret gerçekleştirerek vatandaşların sorunlarını dinliyor.
Açık Kapı'ya kendi imkanlarıyla gelemeyen ihtiyaç sahiplerine ulaşılması için başlatılan çalışmaya, İl Sağlık Müdürlüğü ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü de destek veriyor.
Açık Kapı birimi bünyesindeki bir sosyolog, bir sosyal hizmet uzmanı ve bir sağlık personeli, tespit ettiklere ailelere ulaşarak sorunların çözümü için çalışma yapıyor.
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