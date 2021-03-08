'Açık Kapı'ya 57 bin 553 başvuru - Son Dakika

SAMSUN (İHA) – Samsun Valiliği Açık Kapı Şube Müdürlüğü ile Atakum, Bafra, Canik, Çarşamba, İlkadım, Tekkeköy, Terme ve Vezirköprü Açık Kapı İlçe Şefliklerine faaliyete geçtiği tarihten 8 Mart tarihine kadar yapılan 57 bin 553 başvurudan yüzde 99,83 neticelendirildi.

Samsun'da kurulan Açık Kapı Şube Müdürlüğü, vatandaşlarımızın sorunlarına koordineli bir şekilde çözüm bulabilmek amacıyla hizmete girdi. Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamada faaliyetler hakkında bilgi verildi.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlığımızca valilik ve kaymakamlıklara yapılan başvurulara ilişkin iş ve işlemlerin hızlı ve etkin bir şekilde sonuçlandırılmasını temin etmek, sunulan hizmetlerde vatandaş memnuniyetini artırmak, vatandaşlarımızın sorunlarına koordineli bir şekilde etkin çözüm bulunması amacıyla Açık Kapı birimleri hayata geçirilmiştir. Açık Kapı Projesi kapsamında Valiliğimizde 1 Şubat 2018 tarihinde Açık Kapı Birimi oluşturulmuş olup, yeterli sayıda görevlendirilen Açık Kapı personeli gerekli eğitimleri aldıktan sonra vatandaşlarımızın müracaat ve taleplerini almaya başlamıştır. Açık Kapı Şube Müdürlüğü valiliğimiz girişinde 1 banko ve 1 görüşme odasıyla hizmet vermektedir. Vatandaşlarımız Açık Kapıya başvurularını bizzat Açık Kapı Biriminde veya elektronik ortamda https://açıkkapı.gov.tr internet adresinden yapabilmektedirler. Açık Kapı Birimine doğrudan veya elektronik ortamda yapılan tüm başvurular sistem üzerinden direkt ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına yönlendirilir ve yönlendirme işleminden sonra açık kapı sistemine kayıt edilen cep telefonlarına vatandaşlarımızın taleplerinin iletildiğine dair bilgi mesajı gider. Yapılan müracaatların neticesi veya durumu ile ilgili en geç 7 iş günü içerisinde vatandaşlarımız yine cep telefonlarına gönderilen mesaj ile bilgilendirilir. Valiliğimiz Açık Kapı Şube Müdürlüğümüze ve Atakum, Bafra, Canik, Çarşamba, İlkadım, Tekkeköy, Terme ve Vezirköprü Açık Kapı İlçe Şefliklerimize faaliyete geçtiği tarihten 8 Mart 2021 tarihine kadar toplam 57 bin 553 başvuru yapılmış, yapılan başvuruların yüzde 99,83 neticelendirilmiştir." - SAMSUN