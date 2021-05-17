Açık kasa kamyonetin çarpıp kaçtığı engelli vatandaş yaralandı - Son Dakika

Açık kasa kamyonetin çarpıp kaçtığı engelli vatandaş yaralandı

17.05.2021 12:12
Açık kasa kamyonetin çarpıp kaçtığı engelli vatandaş yaralandı, System.String[]

Manisa'nın Kula ilçesinde akülü aracı ile yaya geçidinden kaldırıma çıkmak isteyen engelli vatandaşa, açık kasa kamyonet çarpıp kaçtı.

Manisa'nın Kula ilçesinde akülü aracı ile yaya geçidinden kaldırıma çıkmak isteyen engelli vatandaşa, açık kasa kamyonet çarpıp kaçtı. Çarpmanın etkisiyle akülü aracından savrulan engelli vatandaş çevredeki vatandaşların yardımıyla kaldırılırken, olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza saat 11.00 sıralarında Kula ilçesi 4 Eylül Mahallesi Alançeşme kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akülü aracı ile cadde üzerinden yaya kaldırımına çıkmak isteyen engelli vatandaş Mehmet Topdemir'e, Yunus Emre Caddesi'nden Şehitler Caddesi'ne dönmek isteyen ve M.Ç.'nin sürücüsü olduğu öğrenilen 64 ABB 188 plakalı açık kasa kamyonet çarptı. Çarpışmanın etkisiyle akülü aracından savrulan Mehmet Topdemir yaralanırken, transit sürücüsü M.Ç. olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla düştüğü yerden kaldırılan engelli Mehmet Topdemir, olay yerine çağırılan 112 acil servis ekibiyle ilk müdahalesi olay yerinde yapılarak hastaneye kaldırıldı. Engelli vatandaşa çarpıp kaçan sürücü M.Ç. ise, Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tespit edilerek, işlemleri için İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Açık kasa kamyonetin çarpıp kaçtığı engelli vatandaş yaralandı
Açık kasa kamyonetin çarpıp kaçtığı engelli vatandaş yaralandı
Açık kasa kamyonetin çarpıp kaçtığı engelli vatandaş yaralandı

Hisarcık, Engelli, Manisa, Kula, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Açık kasa kamyonetin çarpıp kaçtığı engelli vatandaş yaralandı - Son Dakika


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