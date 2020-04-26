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Açık Kaynak Kodlu Yazılımların Günümüzde Önemi
9 dakika önce
IBM Türk Açık Kaynak Kodlu Servisler Satış Uzmanı Amaç Aktan Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.
IBM Türk Açık Kaynak Kodlu Servisler Satış Uzmanı Amaç Aktan Wise TV'ye açıklamalarda bulundu. Aktan, kurumsal firmaların dijital dönüşümünü tamamlayabilmek adına açık kaynak kodlu yazılımlara uzak kalamayacağını dile getirdi.
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26.04.2020 02:13:20. #1.13#
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