Son Dakika Haberleri: "Açık Medeniyet" söyleşisi serisi Konya'da devam ediyor
Son Dakika Güncel 'Açık Medeniyet' söyleşisi serisi Konya'da devam ediyor - Son Dakika

"Açık Medeniyet" söyleşisi serisi Konya'da devam ediyor

6 saat önce

İbn Haldun Üniversitesi tarafından aylık düzenlenen "Açık Medeniyet" gazetesi söyleşi serisi, bu ay Konya'da yapılacak.

İbn Haldun Üniversitesi tarafından aylık düzenlenen "Açık Medeniyet" gazetesi söyleşi serisi, bu ay Konya'da yapılacak.

Şeb-i Arus etkinlikleri kapsamında gerçekleşecek "Hz. Mevlana: Bizim rengimize boyanmayacaksan gelme!" programında, İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz ve araştırmacı yazar Ömer Tuğrul İnançer konuşmacı olarak yer alacak.

Konya Büyükşehir Belediyesi ve İl Kültür Müdürlüğünün ev sahipliğindeki söyleşi, 12 Aralık'ta Konya Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenecek.

Mevlana Celaleddin Rumi, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 01:52 Kaynak: AA
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