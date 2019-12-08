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"Açık Medeniyet" söyleşisi serisi Konya'da devam ediyor
6 saat önce
İbn Haldun Üniversitesi tarafından aylık düzenlenen "Açık Medeniyet" gazetesi söyleşi serisi, bu ay Konya'da yapılacak.
Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 01:52 Kaynak: AA
İbn Haldun Üniversitesi tarafından aylık düzenlenen "Açık Medeniyet" gazetesi söyleşi serisi, bu ay Konya'da yapılacak.
Şeb-i Arus etkinlikleri kapsamında gerçekleşecek "Hz. Mevlana: Bizim rengimize boyanmayacaksan gelme!" programında, İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz ve araştırmacı yazar Ömer Tuğrul İnançer konuşmacı olarak yer alacak.
Konya Büyükşehir Belediyesi ve İl Kültür Müdürlüğünün ev sahipliğindeki söyleşi, 12 Aralık'ta Konya Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenecek.
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