"Açık Medeniyet" söyleşisinin ikincisi Konya'da yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Açık Medeniyet' söyleşisinin ikincisi Konya'da yapıldı - Son Dakika

"Açık Medeniyet" söyleşisinin ikincisi Konya'da yapıldı

6 saat önce

Mevlana'nın 746. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri (Şeb-i Arus) etkinlikleri kapsamında "Açık Medeniyet" söyleşisi Mevlana Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Mevlana'nın 746. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri (Şeb-i Arus) etkinlikleri kapsamında "Açık Medeniyet" söyleşisi Mevlana Kültür Merkezi'nde yapıldı.

İbn Haldun Üniversitesi tarafından aylık düzenlenen "Açık Medeniyet" gazetesi söyleşi serisi, Şeb-i Arus etkinlikleri çerçevesinde, "Hz. Mevlana: Bizim rengimize boyanmayacaksan gelme!" programı gerçekleştirildi.

Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen söyleşide, İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz ve araştırmacı yazar Ömer Tuğrul İnançer konuşmacı olarak yer aldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi ve İl Kültür Müdürlüğünün ev sahipliğinde Mevlana Kültür Merkezi'ndeki söyleşide, Ömer Tuğrul İnançer, ülkemizde Mevlana'nın yeterince anlaşılamadığını ve hatta bu konu üzerinde çalışmalar yapmış akademisyenlerin de bu konuda noksan olduğunu söyledi.

Mevlana Celaleddin Rumi, Ömer Tuğrul İnançer, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 08:26 Kaynak: AA
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