Açık Minibüs Kapısı Hastanelik Etti
1 saat önce
Mersin'in Erdemli ilçesinde, seyir halindeki minibüsün kapısının çarptığı vatandaş hastanelik oldu.
Mersin
'in Erdemli
ilçesinde, seyir halindeki minibüsün kapısının çarptığı vatandaş hastanelik oldu.
Edinilen bilgiye göre, kaza ilçe merkezinde Mersin Antalya D-400 Karayolu
Mersin istikametinde meydana geldi. Şoförünün ismi öğrenilemeyen minibüs kapısı açık halde seyrederken, otomobiline binmeye çalışan Ahmet Keller'e çarptı. Kaza sonrası yaralanan Keller kanlar içinde yere yığıldı, minibüsün kapısı ise yerinden koparak yola düştü. Çağrılan ambulansla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırılan Keller tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MERSİN
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 04:53 Kaynak: İHA
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