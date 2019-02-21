Son Dakika Haberleri: Açık Minibüs Kapısı Hastanelik Etti

Açık Minibüs Kapısı Hastanelik Etti

1 saat önce

Mersin'in Erdemli ilçesinde, seyir halindeki minibüsün kapısının çarptığı vatandaş hastanelik oldu.

Açık Minibüs Kapısı Hastanelik Etti, System.String[]
Mersin'in Erdemli ilçesinde, seyir halindeki minibüsün kapısının çarptığı vatandaş hastanelik oldu.

Edinilen bilgiye göre, kaza ilçe merkezinde Mersin Antalya D-400 Karayolu Mersin istikametinde meydana geldi. Şoförünün ismi öğrenilemeyen minibüs kapısı açık halde seyrederken, otomobiline binmeye çalışan Ahmet Keller'e çarptı. Kaza sonrası yaralanan Keller kanlar içinde yere yığıldı, minibüsün kapısı ise yerinden koparak yola düştü. Çağrılan ambulansla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırılan Keller tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 04:53 Kaynak: İHA

Erdemli, Mersin, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Burhanettin Kocamaz, Demokrat Parti'nin Adayı Olarak Seçimlere Girecek Çanakkale'deki Depremin Hasar Tespit Çalışmaları Başladı

Yapılandırma Borçlarını Ödeyemeyen Vatandaşlar İçin Son Gün 28 Şubat CHP'nin İstanbul Adayı İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz Sözlerini Hatırlatan Vatandaşa Böyle Cevap Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.2.2019 18:42:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Açık Minibüs Kapısı Hastanelik Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]