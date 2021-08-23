AÇIK ÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİLERİNE YENİ SINAV HAKKI - Son Dakika
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AÇIK ÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİLERİNE YENİ SINAV HAKKI

23.08.2021 19:32
AÇIK ÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİLERİNE YENİ SINAV HAKKI

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavlarına katılamayan öğrencilere yeni sınav hakkı tanındığını; öğrencilerin, 23-24 Ağustos'ta kayıtlarını yaptırarak 27-29 Ağustos'ta çevrim içi sınava katılabileceğini bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavlarına katılamayan öğrencilere yeni sınav hakkı tanındığını; öğrencilerin, 23-24 Ağustos'ta kayıtlarını yaptırarak 27-29 Ağustos'ta çevrim içi sınava katılabileceğini bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı açık öğretim kurumları öğrencilerinin kayıt yenileme işlemlerinin 13 Ağustos'ta tamamlandığını; öğrencilerin, 16 Ağustos-20 Ağustos'ta çevrim içi sınavlara katıldığını anımsattı.

Ancak yangın ve sel felaketleri nedeniyle öğrencilerden bir kısmının kayıtlarını yenileyemediklerini, bir kısmının da kayıt yaptırdıkları halde sınava giremediklerini ifade eden Özer, şunları kaydetti:

"Afet bölgelerindeki il milli eğitim müdürlerimiz ve yöneticilerimizle sürekli temas halindeyiz. Milli eğitim müdürlerimiz, sınava katılamayan öğrencilerin mağduriyetlerini bana ilettiler. Bunun üzerine hem bu öğrencilerin mağduriyetlerinin giderilmesi hem de ülke genelinde sınava katılamayan diğer öğrencilere tekrar fırsat sağlamak için bu öğrencilerimize yeni bir sınav hakkı tanıma kararı aldık.

Bu çerçevede, ülke genelinde 23-24 Ağustos'ta ek sınav için kayıtlar yeniden açılacak ve çevrim içi ek sınav, 27 Ağustos saat 09. 30'dan 29 Ağustos saat 23. 59'a kadar yapılacak. Öğrencilerimize hayırlı olsun. "

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milli eğitim bakanlığı, Mahmut Özer, Ziya Selçuk, Sel, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum AÇIK ÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİLERİNE YENİ SINAV HAKKI - Son Dakika


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