Açık öğretim kurumları sınavları ertelendi - Son Dakika
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Açık öğretim kurumları sınavları ertelendi

7 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 21-22 Mart'ta yapılacak açık öğretim kurumları sınavlarını erteleme kararı aldı.

Açık öğretim kurumları sınavları ertelendi, System.String[]

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 21- 22 Mart'ta yapılacak açık öğretim kurumları sınavlarını erteleme kararı aldı.

MEB yetkililerinden alınan bilgiye göre, Bakanlık yurt dışında yapılacak açık öğretim kurumları sınavını koronavirüs önlemleri nedeniyle daha önce iptal etmişti.

MEB tarafından yayımlanan Merkezi Sınav Uygulama Takvimine bağlı olarak her yıl aralık, mart ve temmuz aylarında 3 dönem halinde yapılan sınavların mart dönemi sınavları eylül ayında yapılacak.

Bakanlık, ihtiyaç durumunda genellikle eylül ayında bu kapsamda ek sınav yapıyordu. Dolayısıyla ertelenen sınavın yurt dışı da dahil eylül ayında yapılacak ek sınavla birleştirilmesi planlanıyor.

"Yurt içi ve yurt dışında aynı tarihlerde yapacağız"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bildiğiniz gibi koronavirüs önlemleri çerçevesinde tüm süreçlerimizi gözden geçiriyor ve gerekli önlemleri alıyoruz. Bu kapsamda 21 ve 22 Mart tarihlerinde yapılacak ve yaklaşık 3 milyon öğrencinin gireceği, 400 binin üzerinde öğretmenimizin görev alacağı açık öğretim kurumları sınavlarını erteleme kararı aldık. Bu sınavların yurt dışı merkezlerindeki sınavlarını önlem olarak zaten önceden iptal etmiştik. Dolayısıyla bu sınav hem yurt içi hem de yurt dışında söz konusu tarihlerde yapılmayacak.

Arkadaşlarımız bu sınavın ne zaman yapılabileceği ile ilgili çalışmayı da tamamladılar. Eylül ayında yapacağımız ek sınav tarihi ile bu sınavı birleştireceğiz ve ertelenen sınavı eylül ayı içerisinde yurt içi ve yurt dışında aynı tarihlerde yapacağız."

Eylül, MEB, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 04:30 Kaynak: AA
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