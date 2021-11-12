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Açık öğretim ortaokul ve lise öğrencilerinin sınavları çevrim içi yapılacak - Son Dakika

Açık öğretim ortaokul ve lise öğrencilerinin sınavları çevrim içi yapılacak

12.11.2021 14:10
Açık öğretim ortaokul ve lise öğrencilerinin sınavları çevrim içi yapılacak

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, açık öğretim ortaokul ve lise sınavlarının 4 Aralık'tan 10 Aralık'a kadar çevrim içi ortamda yapılacağını açıkladı.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, açık öğretim ortaokul ve lise sınavlarının 4 Aralık'tan 10 Aralık'a kadar çevrim içi ortamda yapılacağını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzasıyla illere gönderilen yazıya göre, bakanlık bünyesinde faaliyetlerini yürüten açık öğretim okullarının 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönem sınavlarının 4 Aralık saat 09.30'dan 10 Aralık saat 23.59'a kadar çevrim için ortamda yapılması kararı alındı. Bu kapsamda sınavlar, bu döneme mahsus çevrim içi yapılacak.

2021-2022 egˆitim-o¨gˆretim yılı birinci do¨nem sınavları ic¸in daha o¨nce ders sec¸imi yapmıs¸ olan o¨gˆrencilerin bu ders sec¸imlerine go¨re sınava katılabilmesi, yeniden ders sec¸imi yapmak isteyenlerin ise 17-30 Kasım arasında ders sec¸imlerini yapabilmeleri sağlanacak.Sınavın ilk gu¨nu¨ itibarıyla 18 yas¸ından gu¨n almamıs¸ o¨gˆrenciler, mevcut ders sec¸me kriterleri dogˆrultusunda istemeleri halinde ders sec¸imi yapabilecek. 18 yas¸ından gu¨n almıs¸ o¨gˆrenciler; istemeleri halinde do¨nem ve kredi sınırlaması olmaksızın haftalık ders c¸izelgelerinde belirtilen derslerden, varsa o¨nce alt do¨nemin bas¸arısız olunan ortak ve zorunlu derslerini, sonra birbirini takip eden ortak ve zorunlu derslerini program bu¨tu¨nlu¨gˆu¨ ic¸inde sırasıyla en fazla 20 ders olacak s¸ekilde sec¸ebilecek.Ac¸ık ögˆretim ortaokulu o¨gˆrencileri, 2021-2022 egˆitim o¨gˆretim yılı birinci do¨nem sınavları ic¸in tekrar ders atama is¸lemleri yapılmadan daha o¨nce atanan derslerden c¸evrim ic¸i sınavlara katılabilecek.Ac¸ık ögˆretim imam hatip lisesi ve mesleki ac¸ık ö¨gˆretim lisesinin yu¨z yu¨ze egˆitim ile verilen dersleri, ilgili mevzuat hu¨ku¨mlerine go¨re yapılacak.

Öte yandan, ac¸ık o¨gˆretim okullarında mezuniyet şartlarını tas¸ıyan ve sınava katılması gerekmeyenlerden sınav katılım u¨creti o¨deyen o¨gˆrenciler ile ac¸ık o¨gˆretim okulları ilk kayıt ve kayıt yenileme do¨nemlerinde, sınav katılım u¨creti hesabına sehven para yatıranlara, u¨cret iadeleri yapılacak.


Ziya Selçuk, 10 Aralık, Aralık, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Açık öğretim ortaokul ve lise öğrencilerinin sınavları çevrim içi yapılacak - Son Dakika


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