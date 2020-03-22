Açık olan kıraathane kapatıldı - Son Dakika
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Açık olan kıraathane kapatıldı

15 dakika önce

Korona virüsünün Türkiye'de de görülmesi sonrası kıraathanelerin kapatılması kararına uymayarak faaliyetine devam eden bir kıraathaneye polis ekiplerince işlem yapıldı.

Açık olan kıraathane kapatıldı, System.String[]

Korona virüsünün Türkiye'de de görülmesi sonrası kıraathanelerin kapatılması kararına uymayarak faaliyetine devam eden bir kıraathaneye polis ekiplerince işlem yapıldı.


Birkaç gün önce kıraathane, kafe gibi işletmelerin kapatılmasına ve faaliyetlerinin geçici bir süreliğine durdurulmasına yönelik alınan karara aldırış etmeden faaliyetine devam eden Adıyaman merkez Erdem Caddesi üzerindeki kıraathaneye polis ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen polis ekipleri kurallara uymayan işletme hakkında işlem yapılmak üzere zabıta ekibi çağırdı. Olay yerine gelen zabıta ekipleri işletmeye yönelik idari para cezası uyguladı. - ADIYAMAN

Adıyaman, Türkiye, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 04:48 Kaynak: İHA

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