'Açık otel' listesi yayınlandı - Son Dakika

'Açık otel' listesi yayınlandı

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Alanya'da bulunan açık otellerin güncel listesinin yer aldığı Türkçe ve İngilizce web sitelerini acente ve tatilcilerin hizmetine sundu.

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Alanya'da bulunan açık otellerin güncel listesinin yer aldığı Türkçe ve İngilizce web sitelerini acente ve tatilcilerin hizmetine sundu.


Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Yönetim Kurulu Üyesi Şükrü Cimrin, Alanya'da açık olan otellerin listesinin güncel olarak duyurulduğu www.alanyaacikoteller.com ve www.alanyaopenhotels.com web sitelerinin kullanıma açıldığını söyledi. ALTİD olarak iki yeni web sitesini hizmete açtıklarını söyleyen Cimrin, ülkelerdeki seyahat kısıtlamalarına bağlı olarak konaklama tesislerinin yeni yeni açılmaya başladığını, bazı tesislerin açılmama kararı aldığını, bazıları da gelişmeleri takip ettiğini söyledi. Hangi tesislerin açık olduğunun sürekli değişkenlik gösterdiğini hatırlatan Cimrin, tatil planı yapan yerli ve yabancı misafirlerin ve turizm profesyonellerinin Alanya'daki açık otelleri kolayca öğrenebilmeleri ve doğru bilgi ile hareket etmelerini amaçladıklarının kaydetti. Cimrin şöyle devam etti: " Açılmaya başlayan pazarlarda faaliyet gösteren seyahat acenteleri hangi tesislerin açık olduğunu takip etmekte ve öğrenmekte zorlanmaktadırlar. Derneğimize açılışlarını bildiren tesislerimiz açıldıkları gün itibariyle sitelerimizde aktif hale gelmektedir. Otellerimiz söz konusu sitelerde iletişim bilgileriyle birlikte yıldızlarına göre ve alfabetik olarak sıralanmıştır. Tesislerimizin açılışları ve kapanışları ALTİD sekretaryası tarafından takip edilerek düzenli olarak güncellenmektedir. Bir amacımız da, açılış ve kapanışların sürekli takip edileceği güvenilir bir referans oluşturmaktır. Sitelerimizin kullanımını yaygınlaştırarak münferit rezervasyonlara bir nebze olsa da katkı sağlayabilmektir. Küçülen 2020 turizm pastasından alacağımız her bir rezervasyonun ve konaklamanın öneminin farkındalığıyla ALTİD olarak çalışmalarımız devam etmektedir." - ANTALYA

Alanya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 14:25 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 'Açık otel' listesi yayınlandı - Son Dakika Ekonomi
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