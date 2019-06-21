Son Dakika Haberleri: Açık parfüm pazarı hızla büyüyor
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Açık parfüm pazarı hızla büyüyor

1 saat önce

Türkiye'de aylık ortalama 240 milyon TL olduğu tahmin edilen açık parfüm pazarının yıllık toplamda büyüklüğü ise 3 milyar TL olarak hesaplanıyor.

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Türkiye'de aylık ortalama 240 milyon TL olduğu tahmin edilen açık parfüm pazarının yıllık toplamda büyüklüğü ise 3 milyar TL olarak hesaplanıyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 12:48 
Türkiye, Ekonomi
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