Açık pencereden konservatuvara giren "peçeli baykuş" beslendikten sonra doğaya bırakıldı - Son Dakika

Açık pencereden konservatuvara giren "peçeli baykuş" beslendikten sonra doğaya bırakıldı

07.12.2020 14:53
Açık pencereden konservatuvara giren

Edirne'de aç kalan peçeli baykuş, Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarına girdi.

Edirne'de aç kalan peçeli baykuş, Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarına girdi.

Konservatuvarın müdür yardımcısı öğretim görevlisi Ömer Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havalandırma amacıyla konservatuvar binasının bazı camlarını açık bıraktıklarını, baykuşun da buradan girmiş olabileceğini söyledi.

Kuşun hafta sonunu binada geçirdiğini tahmin ettiklerini belirten Yılmaz, "Koronavirüs tedbirleri nedeniyle cumartesi, pazar okulu açmadık. Pazartesi geldiğimizde baykuşla karşılaştık. Hizmetlimiz baykuşu yakaladı, ekmek su verdik sonra da doğal alanına saldık. Baykuş kısıtlamayı konservatuvarda geçirdi." dedi.

Yılmaz, sokak hayvanlarının da kısıtlamalarda unutulmaması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız evlerinin yakınlarına, pencere kenarlarına, balkonlarına, boş arazilere su ve yemek koymalıdır. Biz okulumuzun çevresine sokak hayvanları için yiyecek bırakıyoruz. Salgın günlerinde bu konuda daha titiz davranmalıyız."

Trakya Üniversitesi, Öğretim Görevlisi, Müdür Yardımcısı, Edirne, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Açık pencereden konservatuvara giren 'peçeli baykuş' beslendikten sonra doğaya bırakıldı - Son Dakika


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