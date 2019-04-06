Açık Plaj Poomse'de Türkiye Zirvede

Türkiye
, 1'inci Avrupa
Açık Plaj Tekvando Poomsae Şampiyonası'nda 7'si altın 20 madalya kazandı. Türkiye, şampiyonayı zirvede tamamladı.
Avrupa Tekvando Birliği (WTE) tarafından Türkiye Taekwondo Federasyonu'nun ev sahipliğinde Antalya Kemer
'de düzenlenen şampiyona olumsuz hava koşulları nedeniyle plaj yerine Kemer Spor Salonu'nda yapılmak zorunda kaldı. Şampiyonada 18 ülkeden 253 sporcu 22 kategoride madalya mücadelesi verirken 10 kategoride de teknik kırış dalında madalyalar dağıtıldı. Müsabakalar büyük heyecana sahne olurken, teknik kırış mücadelesi renkli görüntüler oluşturdu. Türkiye şampiyonayı 7 altın, 5 gümüş ve 8 bronz madalya ile tamamladı. Teknik kırış dalında dağıtılan madalyaların dahil edilmediği genel klasmanda, Türkiye 5 altın, 5 gümüş ve 8 bronz madalya ile Avrupa şampiyonu oldu. Türkiye'nin ardından İspanya
5 altın, 3 gümüş ve 9 bronz madalya ile ikinci, Danimarka
4 altın, 4 gümüş ve 7 bronz madalya ile üçüncü oldu.
Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Metin Şahin
şampiyonayla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu format iki yıl önce Dünya Şampiyonası
olarak uygulanmaya başladı. Avrupa Şampiyonası olarak ilk kez düzenlenen bu şampiyonaya ise biz ev sahibi olduk. Maalesef yağmur nedeniyle plaj yerine salonda yapmak zorunda kaldık. Burada çok renkli görüntüler vardı. 18 ülkeden 250'nin üzerinde sporcunun mücadele ettiği şampiyonada sporcularımız iyi sonuçlarıyla bizleri mutlu etti. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Türk tekvandosunu izlemeye devam edin" ifadelerini kullandı.
1'inci Avrupa Açık Plaj Tekvando Poomsae Şampiyonası'nda Türkiye adına madalya kazanan sporcular şu şekilde:
ALTIN
Buse Yavuz-Kamer İlayda Çakıcı-Selen Simay Çifçi (Kadın Takım 30 Yaş Altı)
Yusuf Şaşmaz (Serbest Stil Erkek Bireysel 17 Yaş Üstü)
Nagihan Besleme- Yusuf Emre
Akbıyık (Genç
Çifler)
Cem Kortan Uyar (Genç Erkek Bireysel)
Aykut Taşgın (Serbest Stil Erkek Bireysel 17 Yaş Altı)
Murat Sarıkuş (Teknik Kırış - Zıplayarak Çoklu Tekme)
Yusuf Şaşmaz (Teknik Kırış - Serbest Stil Kırış)
GÜMÜŞ Bengü
Alkan- Ege
Gezgin (Çiftler 30 Yaş Altı)
Zülbiye Poslu-Ali Rıza Buzcu (Serbest Stil Çifler 17 Yaş Altı)
Gülsena Karakuyulu-Nazlıcan Etce-Bekir Bahadır Can- Fatih Furkan
Mengi-Talha Ubeyde Şirin (Serbest Stil Karışık Takım)
Mustafa Yılmaz-Hayri Temel Alper-Volkan Yalçınkaya (Erkek Takım 30 Yaş Üstü)
Murat Sarıkuş (Erkek Bireysel 30 Yaş Üstü)
BRONZ
Elif Demir- Torun Sıla
Çiçek- Simge
Aslan (Genç Kadın Takım)
Uğur Vardar -Zeynel Çelik-Murat Ezen (Erkek Takım 30 Yaş Üstü)
Zekiye Mavuş-Ayşem Öztüfek-Elif Soytürk Akın (Kadın Takım 30 Yaş Üstü)
Hamid Arda Salta-Sude Yener (Genç Çifler)
Nazlıcan Etce (Serbest Stil Kadınlar Bireysel 17 Yaş Altı)
Busenur Sevük-Fatih Furkan Mengi (Serbest Stil Çiftler 17 Yaş Üstü)
Fatma Törehan - Bengü Alkan - Ayşe Okçu (Kadın Takım 30 Yaş Altı)
Özlem Esin Hakikatli - Dilek Karakuyulu - Ebru Hakikatli (Kadın Takım 30 Yaş Üstü)