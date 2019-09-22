Son Dakika Haberleri: "Açık Sokaklar Günü" etkinliği
Son Dakika Güncel Haber

"Açık Sokaklar Günü" etkinliği

1 saat önce

Bilecik Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü iş birliğinde "Açık Sokaklar Günü" etkinliği düzenlendi.

Bilecik Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü iş birliğinde "Açık Sokaklar Günü" etkinliği düzenlendi.

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğü önünde bir araya gelen 7'den 70'e her yaştan vatandaş "Beraber yürüyelim", "Sokaklar açıldı hareket başladı" ve "Şehrini keşfet" sloganlarıyla Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Daha sonra burada eğitmenler eşliğinde soğuma hareketleri yapıldı.

Bilecik Belediyesi Avrupa Hareket Koordinatörü Hülya Eçen Çalışkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, amaçlarının sağlıklı ve hareketli yaşama dikkati çekmek olduğunu söyledi.

Çalışkan, "Avrupa'nın tüm ülkelerinde ve dünyanın birçok noktasında bugün halk tabanlı sportif etkinlikleri trafiğe açık olan alanlarda yapıyorlar. Anneler, babalar, çocuklar ve aile büyükleri hep birlikte sporla ilgilenen ve ilgilenmeyen herkes burada şu an. Futbol, basketbol, badminton, okçuluk, karate, judo, masatenisi, dart gibi her türlü spor dallarını insanlarımızın hizmetine sunduk." ifadelerini kullandı.

Yeşil elmaların dağıtıldığı etkinlikte, uzman eğitmenler tarafından beslenme ve diyet ile ilgili konularda bilgiler verildi.

Açık Sokaklar Günü etkinliği

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Cumhuriyet Meydanı, Bilecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 07:59 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Engelli vatandaşlar "Sözünüzü tutmadınız" deyip CHP Genel Merkezi önünde açlık grevine başladı
Ekrem İmamoğlu'ndan "İBB'de işe alımlarda torpil var" iddiasına yanıt: Benim için geçerliliği yok Ormanlık alanda yakılan ateş vatandaşları harekete geçirdi E-belediye Bilgi Sistemi, yılda 3 milyar lira tasarruf sağlayacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.9.2019 21:41:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Açık Sokaklar Günü" etkinliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]