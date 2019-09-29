"Açık Sokaklar Günü" etkinliği

Denizli'de düzenlenen "Açık Sokaklar Günü" etkinliğine katılan yüzlerce kişi bisiklet kullandı.

Uluslararası Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor ve Kültür Birliği (ISCA) önderliğinde kutlanmaya başlanan "Açık Sokaklar Günü" ekinlikleri kapsamında Denizli Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Denizli İnovasyon Derneği (DİDER) öncülüğünde bisikletli kortej oluşturuldu.

"Şimdi hareket zamanı, birlikte yürüyelim" sloganıyla düzenlenen programa bisikletleriyle katılanlar, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda pedal çevirdi.

Sivil toplum kuruluşlarının da yer aldığı etkinlikte hareketli yaşamın önemine dikkati çekmek için "İki teker dünyaya yeter", "Bisiklet bin, paran cebinde, sağlığın yerinde kalsın" ve "Arabadan in, bisiklete bin" yazılı pankartlar kullanıldı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda yaptığı konuşmada, amaçlarının teknolojik bağımlılığı azaltarak sağlıklı kalabilmeye dikkati çekmek olduğunu söyledi.

Zolan, "Hareketi ihmal etmemek ve daha çok hareket ederek sağlığımıza kavuşmak, zihnimizi dinç tutmak ve araçtan inerek bisiklete binmeye dikkati çektik. Tüm dünyada bugün bisikletliler sokaklarda yerini aldı. Bu etkinlik bugüne mahsus olmamalı. Denizli'de bisiklet yollarımız artarak devam ediyor. Herkesi bisiklet binmeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.