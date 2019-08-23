Son Dakika Haberleri: Açık Su Yüzme Şampiyonası Karamürsel etabı
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Açık Su Yüzme Şampiyonası Karamürsel etabı

1 saat önce

Kocaeli'de düzenlenen Açık Su Yüzme Şampiyonası'nın ikinci ayağını Karamürsel Altın Kemer Halk Plajında yüzülecek.

Açık Su Yüzme Şampiyonası Karamürsel etabı, System.String[]

Kocaeli'de düzenlenen Açık Su Yüzme Şampiyonası'nın ikinci ayağını Karamürsel Altın Kemer Halk Plajında yüzülecek.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Yüzme Federasyonu ve Karamürsel Belediyesi işbirliğinde düzenlenen Açık Su Yüzme Şampiyonasının ikinci ayağı olan Karamürsel etabı 25 Ağustos Pazar günü yüzülecek. Kocaeli'nin Mavi Bayraklı Karamürsel Altın Kemer Halk Plajında halkın katılacağı şampiyonada yüzme severler sürpriz ödüller kazanacak. Şampiyona kız ve erkek olmak üzere 6 yaş grubunda toplam 12 kategoride düzenlenecek. Yarışlara 11 yaş, 12 yaş, 13 yaş, 14-15 yaş, 16-17 yaş, 18-19 yaş kız ve erkek yüzücülerin katılması bekleniyor.


Tüm kategorilerdeki kız-erkek dereceye giren sporculara sürpriz hediyeler ve madalya takdim edilecek. Ayrıca yarışlara katılan tüm sporculara Büyükşehir Belediyesi tarafından anı madalyası, şapka, tişört ve bone gibi çeşitli ödüller verilecek. - KOCAELİ

Karamürsel, Kocaeli, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 10:27 Kaynak: İHA
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