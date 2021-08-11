Açık Su Yüzme Yarışında derece yapan sporculara ödülleri verildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirilen Açık Su Yüzme Yarışında dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirilen Açık Su Yüzme Yarışında dereceye giren sporculara ödülleri verildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen Açık Su Yüzme Şampiyonası Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Yüzme Federasyonu işbirliğiyle gerçekleştirildi. Kandıra ilçesinin Mavi Bayraklı Halk Plajı Kerpe'de gerçekleştirilen şampiyonada dereceye giren 24 kategoride 59 sporcuya ödülleri verildi. Kocaeli'nin mavi bayraklı sahillerinden biri olan Kerpe Sahili'nde gerçekleştirilen Açık Su Yüzme Şampiyonası'na 24 kategoride 58 kulüpten 448 sporcu katıldı. Yarışma 12'şer kategoride 11 yaş, 12 yaş,13 yaş 14-15 yaş, 16- 17 yaş, 18-19 yaş 20-24 yaş, 25-35 yaş 36-45 yaş 46-55 yaş, 56-65 yaş ve 66+ yaş kadın ve erkek yüzücüler kategorisinde gerçekleştirildi. - KOCAELİ

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