Açık Su Yüzme Yarışlarında Soğuk Suda Yüzdüler
1 saat önce
- Açık su yüzme yarışlarında soğuk suda yüzdülerİZMİR - Menderes Belediyesi ev sahipliğinde, Türkiye Yüzme Federasyonu, Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi ve Marathon Masters Spor Kulübü Derneği koordinesindeki "2018 Marathon Masters Kış Kupası Açık Su Yüzme Yarışları" gerçekleşti.
- Açık su yüzme yarışlarında soğuk suda yüzdüler
İZMİR - Menderes
Belediyesi ev sahipliğinde, Türkiye
Yüzme Federasyonu, Deniz Ticaret Odası İzmir
Şubesi ve Marathon Masters Spor Kulübü Derneği koordinesindeki "2018 Marathon Masters Kış Kupası Açık Su Yüzme Yarışları" gerçekleşti.
İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Özdere
sahilinde yapılan yüzme yarışında 81 erkek, 19 bayan olmak üzere toplam 100 kişi katılırken, yarışmanın en genci 25, en yaşlısı ise 71 yaşında. Yoğun katılım sağlanan yarışmaya Türk Eximbank
Genel Müdürü Adnan Yıldırım
ve Manş denizini geçen genç sporcu Bengisu Avcı'nın da dahil olduğu yüzücüler katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 02:08 Kaynak: İHA
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