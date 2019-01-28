Açık Unuttuğu Damper Yüksek Gerilim Hattıne Temas Eden Şoför Öldü
38 dakika önce
BİNGÖL'ün Genç ilçesindeki Aşağı Kalehan Hidroelektirik Santrali(HES) inşaatına hafriyat bıraktıktan sonra damperi açık halde ilerleyen kamyonun, yüksek gerilim hattına temas etmesiyle akıma kapılan sürücü Murat Yürekli(47) hayatını kaybetti.
BİNGÖL'ün Genç
ilçesindeki Aşağı Kalehan Hidroelektirik Santrali(HES
) inşaatına hafriyat bıraktıktan sonra damperi açık halde ilerleyen kamyonun, yüksek gerilim hattına temas etmesiyle akıma kapılan sürücü Murat Yürekli(47) hayatını kaybetti.
Olay, dün akşam Genç ilçesine bağlı Çaytepe
Köyü'ndeki Aşağı Kalehan Hidroelektirik Santrali inşaatında meydana geldi. HES inşaatında şoför olarak çalışan Murat Yürekli, hafriyat alanına yük boşalttıktan sonra damperi indirmeyi unutup, kamyonla hareket etti. Kamyonunun açık haldeki damperi, HES'in bulunduğu alanda yüksek gerilim hattına temas etti. Enerji akımına kapılan sürücü ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlilerince Genç Devlet Hastanesi
'ne götürülen Yürekli, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Yürekli'nin cenazesi otopsi için morga konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Gençbingöl
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 04:53 Kaynak: DHA
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