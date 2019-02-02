Son Dakika Haberleri: Açık Unutulan Ütü Öğrenci Evini Yaktı

Açık Unutulan Ütü Öğrenci Evini Yaktı

43 dakika önce

Konya'da iki üniversite öğrencisinin kaldığı evde açık unutulan ütünün çıkardığı yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Açık Unutulan Ütü Öğrenci Evini Yaktı, System.String[]
Konya'da iki üniversite öğrencisinin kaldığı evde açık unutulan ütünün çıkardığı yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Yangın, merkez Selçuklu ilçesi Nişantaş Mahallesi Keyhüsrev Sokakta 4 katlı bir apartmanın ikinci katındaki dairede çıktı. Edinilen bilgiye göre, üniversite öğrencisi Gamze K. (25) ile Meltem S.'nin (23) kaldığı dairede oturma odasında ütünün açık unutulması sebebiyle yangın çıktı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

"Eşyaları dışarı çıkaramadık"

Apartman sakinlerinden Umut Kesici (20) yangın esnasında kendisinin uyuduğunu ve komşularının yardım istemesi üzerine yardıma koştuğunu söyledi. Kesici, "Baktığımda evin içi zaten alevler içindeydi. Birkaç eşyam var deyince eşyaları çıkartmaya çalıştık ama başarılı olamadık. Kapılar devrilince mecbur dışarı çıkmak zorunda kaldık. İtfaiyeyi aradık, yardıma geldi. İtfaiyenin yardımından sonra söndürüldü yangın. Arkadaşlar ütüyü unutmuş masanın üzerinde. O şekilde yangın başlıyor. Her yer yandı. Bir tane ablamız vardı içerideydi, kolundan tutup çıkartmak zorunda kaldım. Diğeri dışarıdaydı, ağlıyordu" dedi. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 11:58 Kaynak: İHA

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