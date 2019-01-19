Açık ve Uzaktan Öğrenme Sözlüğü'ne Yoğun İlgi

Anadolu Üniversitesi'nin (AÜ) Açıköğretim Sistemi'ndeki özgün kavram, tanım ve terimleri içeren "Açık ve Uzaktan Öğrenme Sözlüğü" yoğun ilgi görüyor.

Anadolu Üniversitesi'nin (AÜ) Açıköğretim Sistemi'ndeki özgün kavram, tanım ve terimleri içeren "Açık ve Uzaktan Öğrenme Sözlüğü" yoğun ilgi görüyor.



Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, AÜ Açıköğretim Sistemi uygulamada olduğu gibi akademik olarak da açık ve uzaktan öğrenme alanında öncülüğünü sürdürüyor. Bu bağlamda Açıköğretim Sistemi tarafından 2016 yılının mayıs ayında hizmete sunulan, 2 bin 187 özgün kavramın tanım ve terimlerini içeren internet tabanlı "Açık ve Uzaktan Öğrenme Sözlüğü" birçok ülkeden binlerce kişi tarafından kullanılıyor.



Açıköğretim öğrencilerinin yanı sıra ilgi duyan herkesin kullanabildiği, kapsamı sürekli güncellenen ve geliştirilen sözlükten bugüne kadar 54 bin 609 kişi faydalandı.



İnternet sayfası "http://auosozluk.anadolu.edu.tr/" olan sözlüğün mobil uygulaması 2018 yılı aralık ayında Açıköğretim Fakültesi bünyesindeki İnsan-Bilgisayar Etkileşimi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı tarafından geliştirildi ve "https://play.google.com/store/apps/details'id=tr.edu.anadolu.auosozluk" linkinde kullanıma sunuldu.

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