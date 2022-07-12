Acıkan ayılar her gün ilçe merkezinde yiyecek arıyor - Son Dakika
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Acıkan ayılar her gün ilçe merkezinde yiyecek arıyor

12.07.2022 12:04

Acıkan ayılar her gün ilçe merkezinde yiyecek arıyor Kars'ın Sarıkamış ilçesinde gündüz ve akşam saatlerinde TOKİ konutları bölgesine inen boz ayılar vatandaşların ilgi odağı oldu.

Acıkan ayılar her gün ilçe merkezinde yiyecek arıyor

KARS - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde gündüz ve akşam saatlerinde TOKİ konutları bölgesine inen boz ayılar vatandaşların ilgi odağı oldu.

Dünyanın tek göç eden boz ayılarının yaşadığı Sarıçam ormanlarıyla kaplı 2 bin 150 rakımlı Sarıkamış'ta boz ayılar zaman zaman ilçe merkezine kadar iniyor.

Ormanlık alana yakın bir yerleşim yeri olan TOKİ konutları bölgesine gelen Boz Ayı, çöp konteynerlerini devirerek yiyecek aradı. Boz ayıyı gören bazı vatandaşların çok tehlikeli olmasına rağmen hayvana yaklaşarak o anları kayda alması ve öz çekim yapması dikkati çekti.

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Kaynak: İHA

Sarıkamış, Kars, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Acıkan ayılar her gün ilçe merkezinde yiyecek arıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Acıkan ayılar her gün ilçe merkezinde yiyecek arıyor - Son Dakika
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