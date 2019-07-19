Son Dakika Haberleri: Açıkhava'da Fazıl Say rüzgarı!
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Açıkhava'da Fazıl Say rüzgarı!

59 dakika önce

ENKA'nın daimi sanatçısı Say, muhteşem sahne performansı ve güçlü yorumuyla açıkhavayı dolduran yüzlerce sanatsevere uzun süre unutulmayacak bir yaz akşamı yaşattı.

Açıkhava'da Fazıl Say rüzgarı!, System.String[]

Ünlü piyanist Say, biletleri günler öncesinden tükenen konserinde, ENKA'yı dolduran 900'ü aşkın kişiyi, Nazım, Kumru, Ses ve İstanbul'da Bir Kış Sabahı isimli baladlarıyla selamladı.Performansı boyunca dinleyicisiyle sohbet eden Say, "Henüz New York'ta çalışmalarımı sürdürürken, ENKA Holding Fahri Başkanı Şarık Tara, oditoryum açılışı için beni İstanbul'a davet etti. Bu vesileyle tanışmış olduk" sözleriyle Şarık Tara ile ilk tanışmalarını ve Tara'nın kariyeri boyunca kendisine verdiği destekleri anlattı. Etkileyici ve güçlü piyanosuyla, ünlü piyanist ve besteci L.V. Beethoven'ın Ayışığı Sonatı eserini, Şarık Tara anısına yorumladı.

Konserin son bölümünde Say, prömiyeri geçen yıl Çanakkale'de gerçekleştirilen "Truva Sonatı"nı sahneye taşıdı. Yaklaşık 40 dakikalık eserin performansı boyunca büyülü gözlerle takip edilen Say, konser sonrası uzun süre ayakta alkışlandı.

Şarık Tara, İstanbul, New York, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 02:03 Kaynak: Bültenler
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