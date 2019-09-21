Son Dakika Haberleri: Açıkhava'da tarkan rüzgarı
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Açıkhava'da tarkan rüzgarı

30 dakika önce

MEGASTAR Tarkan, Harbiye Açıkhava sahnesinde konser verdi.

Açıkhava'da tarkan rüzgarı, System.String[]
MEGASTAR Tarkan, Harbiye Açıkhava sahnesinde konser verdi.
'Tarkan Zamanı' başlıklı konser dizisinin ilkinde Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde sahne alan sanatçıya müzikseverler yoğun ilgi gösterdi. Ünlü şarkıcı, çok heyecanlı olduğunu dile getirerek, yağmura ve soğuk havaya rağmen hayranlarının kendisini konserde yalnız bırakmamasından dolayı herkese teşekkür etti. Sevenlerinin şarkılara hep bir ağızdan eşlik ettiği konserde Tarkan, "Dudu", "Kış Güneşi", "Hepsi Senin mi?" gibi klasikleşen pop şarkılarının yanı sıra son albümünden "Yolla", "Biz Çocukken", "Çok Ağladım" gibi şarkılarını da seslendirdi. Megastar, 22 şarkıdan oluşan repertuvar unutulmaz bir gece yaşattı. 6 konserlik Açıkhava maratonunun ilk gecesinde  Tarkan'ı dinlemeye gelenler arasında ünlü isimlerde yer aldı.



Harbiye, Tarkan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 10:32 Kaynak: DHA
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