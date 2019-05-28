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Açıkhava Film Festivali başlıyor

2 saat önce

Uniq İstanbul ve Başka Sinema iş birliğiyle bu yıl 5'incisi düzenlenen Açıkhava Film Festivali 12 Haziran-15 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Açıkhava Film Festivali başlıyor, System.String[]
Uniq İstanbul ve Başka Sinema iş birliğiyle bu yıl 5'incisi düzenlenen Açıkhava Film Festivali 12 Haziran-15 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
UNIQ İstanbul'daki Açıkhava Film Festivali, 12 Haziran'da Freddie Mercury'nin hayatını konu alan ve 4 dalda Oscar ödüllü Bohemian Rhapsody filmiyle başlayacak.
Festival boyunca sanatseverlere 50'si uzun metraj, 10'u kısa metraj olmakta üzere 60 yapım gösterilecek.
Dünyaca ünlü yerli ve yabancı ödüllü filmlerin yer aldığı festival programında Sundance, Berlin, Venedik ve Cannes gibi dünyanın önde gelen film festivallerinde gösterilen, Ralph Fiennes, Lukas Dhont, Nadin Labaki, Yorgos Lantimos ve Pawel Pawlikowski gibi usta yönetmenlerin filmleri de bulunuyor.
Festivalin haziran programında, 12 Haziran'da "Bohemian Rhapsody", 13 Haziran'da "The Favourite", 16 Haziran'da "Mirai", 18 Haziran'da "Burning", 19 Haziran'da "Sibel", 20 Haziran'da "Border", 25 Haziran da ise "Girl" filmleri sinemaseverlerle buluşacak.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 03:03 Kaynak: AA
Film Festivali, Güncel
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