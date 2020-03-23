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Açıkladı! "Abdurrahim Albayrak ile konuştum..."
6 saat önce
Twitter'dan bir paylaşım yapan Özüdoğru; "Çok değerli Abdurrahim Albayrak ile az önce telefonda konuştum. Her zamanki gibi inancı yüksek, moralini iyi tutmaya gayret ediyor inşallah hanımefendi ile beraber çok çabuk iyileşerek hepimizi mutlu edecek.
Twitter'dan bir paylaşım yapan Özüdoğru; "Çok değerli Abdurrahim Albayrak ile az önce telefonda konuştum. Her zamanki gibi inancı yüksek, moralini iyi tutmaya gayret ediyor inşallah hanımefendi ile beraber çok çabuk iyileşerek hepimizi mutlu edecek. Dualarımız onlarla." ifadelerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 12:13
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