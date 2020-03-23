Açıkladı! "Abdurrahim Albayrak ile konuştum..." - Son Dakika
Son Dakika Spor Açıkladı! 'Abdurrahim Albayrak ile konuştum...' - Son Dakika Spor

Açıkladı! "Abdurrahim Albayrak ile konuştum..."

6 saat önce

Twitter'dan bir paylaşım yapan Özüdoğru; "Çok değerli Abdurrahim Albayrak ile az önce telefonda konuştum. Her zamanki gibi inancı yüksek, moralini iyi tutmaya gayret ediyor inşallah hanımefendi ile beraber çok çabuk iyileşerek hepimizi mutlu edecek.

Açıkladı!

Twitter'dan bir paylaşım yapan Özüdoğru; "Çok değerli Abdurrahim Albayrak ile az önce telefonda konuştum. Her zamanki gibi inancı yüksek, moralini iyi tutmaya gayret ediyor inşallah hanımefendi ile beraber çok çabuk iyileşerek hepimizi mutlu edecek. Dualarımız onlarla." ifadelerini kullandı.


Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak'ın koronavirüs testleri pozitif çıktı.


Abdurrahim Albayrak, Twitter, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 12:13 

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