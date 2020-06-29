Açıklama geldi: Yüzde 50 daha ucuz olacak - Son Dakika

İGA'nın resmi Twitter hesabından havalimanı otoparklarındaki ücretlere yönelik yapılan açıklamada, "İstanbul Havalimanı'nda tüm misafirlerimize otopark hizmetimiz Temmuz ayında yüzde 50 indirimli" ifadelerine yer verildi.

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