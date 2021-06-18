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Açıklama yapmak zorunda kaldı! HDP saldırısında öldürülen Deniz Poyraz'ın yerine onun fotoğrafını kullandılar - Son Dakika

Açıklama yapmak zorunda kaldı! HDP saldırısında öldürülen Deniz Poyraz'ın yerine onun fotoğrafını kullandılar

18.06.2021 10:21

HDP İzmir il binasına ilişkin gerçekleştirilen saldırıda parti çalışanı Deniz Poyraz yaşamını yitirdi. Dünden bu yana hayatını kaybeden kadının fotoğrafının yerine kendi fotoğrafının kullanıldığını söyleyen Ege Üniversitesi'nde Araştırma Görevlisi olan Deniz Poyraz ise kişisel sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak ortaya çıkan karışıklığı düzeltti.

İzmir'de HDP il binasına giren bir saldırgan, Deniz Poyraz isimli parti çalışanını kahvaltı yaparken 6 kurşunla katletti.

YANLIŞ DENİZ'İN FOTOĞRAFINI KULLANDILAR

Poyraz için sosyal medyada paylaşım yapan birçok gazeteci, tiyatrocu, siyasetci ve vatandaşlar ise mesajlarını yine İzmir'de yaşayan başka bir Deniz Poyraz'ın fotoğrafıyla paylaştı. Çoğu paylaşım yanlış anlaşılmanın ortaya çıkmasından sonra silinirken İzmir Ege Üniversitesi'nde Araştırma Görevlisi olan Deniz Poyraz da sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Saldırıda öldürülen Deniz Poyraz

GENÇ KIZ AÇIKLAMA YAPTI

Poyraz paylaşımında, "Sosyal medya ve internette bana ait fotoğraflar paylaşılmakta. Fakat haberdeki Deniz Poyraz ben değilim. Vefat eden Deniz Poyraz'a Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

"HDP binasında öldürüldü" diye fotoğrafı paylaşılan Deniz Poyraz

AÇIKLAMAYA RAĞMEN DEVAM ETTİLER

Buna rağmen Poyraz'a yönelik paylaşımlar o kadar arttı ki yanlış kişinin paylaşımlarının altına "Allah rahmet eylesin" denilmeye devam edildi.

İşte Deniz Poyraz'ın o paylaşımı;

Açıklama yapmak zorunda kaldı! HDP saldırısında öldürülen Deniz Poyraz'ın yerine onun fotoğrafını kullandılar

Halkların Demokratik Partisi, Deniz Poyraz, Medya, İzmir, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Açıklama yapmak zorunda kaldı! HDP saldırısında öldürülen Deniz Poyraz'ın yerine onun fotoğrafını kullandılar - Son Dakika


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