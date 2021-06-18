İzmir'de HDP il binasına giren bir saldırgan, Deniz Poyraz isimli parti çalışanını kahvaltı yaparken 6 kurşunla katletti.
Poyraz için sosyal medyada paylaşım yapan birçok gazeteci, tiyatrocu, siyasetci ve vatandaşlar ise mesajlarını yine İzmir'de yaşayan başka bir Deniz Poyraz'ın fotoğrafıyla paylaştı. Çoğu paylaşım yanlış anlaşılmanın ortaya çıkmasından sonra silinirken İzmir Ege Üniversitesi'nde Araştırma Görevlisi olan Deniz Poyraz da sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
Poyraz paylaşımında, "Sosyal medya ve internette bana ait fotoğraflar paylaşılmakta. Fakat haberdeki Deniz Poyraz ben değilim. Vefat eden Deniz Poyraz'a Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.
Buna rağmen Poyraz'a yönelik paylaşımlar o kadar arttı ki yanlış kişinin paylaşımlarının altına "Allah rahmet eylesin" denilmeye devam edildi.
İşte Deniz Poyraz'ın o paylaşımı;
Son Dakika › Politika › Açıklama yapmak zorunda kaldı! HDP saldırısında öldürülen Deniz Poyraz'ın yerine onun fotoğrafını kullandılar - Son Dakika