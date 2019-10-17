Açıklamadan: İki ülke kuzeydoğu Suriye başta olmak üzere sahadaki gelişmelerin ortak çıkarlar...
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Açıklamadan: İki ülke kuzeydoğu Suriye başta olmak üzere sahadaki gelişmelerin ortak çıkarlar temelinde daha yakın eş güdüm gerektirdiğini kabul ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:16 Kaynak: AA
Açıklamadan: İki ülke kuzeydoğu Suriye başta olmak üzere sahadaki gelişmelerin ortak çıkarlar temelinde daha yakın eş güdüm gerektirdiğini kabul ediyor
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