Son Dakika Haberleri: Açıklamadan: İki ülke kuzeydoğu Suriye başta olmak üzere sahadaki gelişmelerin ortak çıkarlar...
Son Dakika Politika Açıklamadan: İki ülke kuzeydoğu Suriye başta olmak üzere sahadaki gelişmelerin ortak çıkarlar...

Açıklamadan: İki ülke kuzeydoğu Suriye başta olmak üzere sahadaki gelişmelerin ortak çıkarlar...

1 saat önce

Açıklamadan: İki ülke kuzeydoğu Suriye başta olmak üzere sahadaki gelişmelerin ortak çıkarlar temelinde daha yakın eş güdüm gerektirdiğini kabul ediyor.

Açıklamadan: İki ülke kuzeydoğu Suriye başta olmak üzere sahadaki gelişmelerin ortak çıkarlar..., System.String[]

Açıklamadan: İki ülke kuzeydoğu Suriye başta olmak üzere sahadaki gelişmelerin ortak çıkarlar temelinde daha yakın eş güdüm gerektirdiğini kabul ediyor

Suriye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:16 Kaynak: AA
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