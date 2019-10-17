Açıklamadan: "Türk tarafı, Türk kuvvetleri tarafından kontrol edilen güvenli bölgedeki tüm meskun...
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Açıklamadan: "Türk tarafı, Türk kuvvetleri tarafından kontrol edilen güvenli bölgedeki tüm meskun mahal sakinlerinin dirliği ve güvenliğini sağlayacağını taahhüt eder, sivillerin ve sivil altyapının zarar görmemesi için azami dikkati göstereceğini vurgular.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:22 Kaynak: AA
Açıklamadan: "Türk tarafı, Türk kuvvetleri tarafından kontrol edilen güvenli bölgedeki tüm meskun mahal sakinlerinin dirliği ve güvenliğini sağlayacağını taahhüt eder, sivillerin ve sivil altyapının zarar görmemesi için azami dikkati göstereceğini vurgular."
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