Son Dakika Haberleri: Açıklamadan: "Türkiye ve ABD, terörle mücadele harekatlarının yalnızca terör unsurları ile bu...
Son Dakika Politika Açıklamadan: 'Türkiye ve ABD, terörle mücadele harekatlarının yalnızca terör unsurları ile bu...

Açıklamadan: "Türkiye ve ABD, terörle mücadele harekatlarının yalnızca terör unsurları ile bu...

1 saat önce

Açıklamadan: "Türkiye ve ABD, terörle mücadele harekatlarının yalnızca terör unsurları ile bu unsurlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereci hedef alması gerektiği üzerinde mutabık kalır."

Açıklamadan:

Açıklamadan: "Türkiye ve ABD, terörle mücadele harekatlarının yalnızca terör unsurları ile bu unsurlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereci hedef alması gerektiği üzerinde mutabık kalır."

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:20 Kaynak: AA
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