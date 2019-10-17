Açıklamadan: "Türkiye ve ABD, terörle mücadele harekatlarının yalnızca terör unsurları ile bu...
1 saat önce
Açıklamadan: "Türkiye ve ABD, terörle mücadele harekatlarının yalnızca terör unsurları ile bu unsurlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereci hedef alması gerektiği üzerinde mutabık kalır."
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:20 Kaynak: AA
Açıklamadan: "Türkiye ve ABD, terörle mücadele harekatlarının yalnızca terör unsurları ile bu unsurlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereci hedef alması gerektiği üzerinde mutabık kalır."
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