Üye Girişi
Açıklamalarıyla herkese meydan okuyordu! Kim Jong-un günden güne eriyor - Son Dakika

Açıklamalarıyla herkese meydan okuyordu! Kim Jong-un günden güne eriyor

29.06.2021 00:11

Diğer ülkelere yönelik yaptığı sert açıklamalarla tanınan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un son hali, görenleri büyük şaşkınlığa uğrattı. Kuzey Kore liderinin bir hayli kilo verdiği görüldü.

Son dönemlerde daha az görülmeye başlayan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un katıldığı programdaki kilo vermiş hali, hakkındaki hastalık haberlerini güçlendirdi. Diğer ülkelere yönelik yaptığı sert açıklamalarıyla bilinen Kim Jong-un'un sağlık durumu, sır gibi saklanıyor. Bilindiği üzere ciddi bir baskının olduğu Kuzey Kore'de bu konu, sadece evlerde konuşulabiliyor.

ZAYIFLAMIŞ GÖRÜNTÜSÜNE ÜZÜLDÜLER

Voice of America'nın Güney Kore haber ajansı Yonhap'a dayandırdığı haberine göre, Kuzey Kore resmi devlet televizyonunun halk ile gerçekleştirdiği röportajda bazı vatandaşlar, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un zayıflamış görüntüsünden duydukları üzüntüyü dile getirdi.

Açıklamalarıyla herkese meydan okuyordu! Kim Jong-un günden güne eriyor

GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR

Kim'in zayıfladığını görenlerin üzüntü içerisinde olduğunu belirten bir vatandaş, bu duruma şahit olan herkesin "gözyaşlarına boğulduğunu" ifade etti. Güney Kore medyasında, vatandaşların ifadelerinin Kim'in sağlığı hakkında endişeleri yansıttığı öne sürüldü.

SAĞLIK DURUMU HAKKINDA BİLGİ VERİLMEDİ

Resmi devlet televizyonunda Kuzey Kore liderinin sağlık durumu hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmazken, uzmanlar görüntülerin Pyongyang yönetiminin ülke liderinin değişen fiziki görünümünü kabullenmesi açısından önemli olduğunu kaydetti.

Açıklamalarıyla herkese meydan okuyordu! Kim Jong-un günden güne eriyor

Leeds Üniversitesi Modern Kore uzmanı Aidan Foster-Carter, ülke liderinin gözle görülür kilo kaybının herkesin bildiği ancak konuşmaktan kaçındığı bir durum olduğunu ancak Kuzey Kore liderinin eskisinden daha iyi göründüğünü belirtti.

FOTOĞRAFI GÖRENLER ŞÜPHEYE DÜŞTÜ

Bazı uzmanlar, Kim'in zayıflamış görüntüsünün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ekonomik darboğaz yaşayan ülkenin sakinlerine yönelik "kemer sıkma" mesajı olabileceğini de ifade ederken, Kim'in sağlık duruma dair şüphelere dikkati çekti. Bu ay başında ülkeyi yöneten Kore İşçi Partisinin bir toplantısında görüntülenen Kim'in önemli miktarda kilo kaybına uğradığı söylentileri çıkmıştı.

Açıklamalarıyla herkese meydan okuyordu! Kim Jong-un günden güne eriyor

ÖLDÜĞÜ SÖYLENTİLERİ ÇIKMIŞTI

Kuzey Kore lideri Kim hakkında, geçen yıl "sağlığının yerinde olmadığı veya öldüğü" yönünde söylentiler çıkmıştı.

Kim'in durumu hakkında tavsiyede bulunmak üzere bir grup Çinli doktorun bu ülkeye gittiği ileri sürülmüş, Kuzey Kore liderinin 12 Nisan 2020'de kardiyovasküler bir operasyon geçirdiği ve iyileşme sürecinde olduğu yönünde haberler çıkmıştı.

Açıklamalarıyla herkese meydan okuyordu! Kim Jong-un günden güne eriyor

Kim Jong Hun, Koronavirüs, Kuzey Kore, Dünya, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Açıklamalarıyla herkese meydan okuyordu! Kim Jong-un günden güne eriyor - Son Dakika Dünya


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ünlü oyuncu Gökhan Alkan'ın aynı mahallede oturmak için ev aldığı dedesi vefat etti 00:22 Ünlü oyuncu Gökhan Alkan'ın aynı mahallede oturmak için ev aldığı dedesi vefat etti Koronavirüste kokteyl aşı mucizesi! Daha iyi koruma sağladı 23:49 Koronavirüste kokteyl aşı mucizesi! Daha iyi koruma sağladı 90'lı yılların parlayan yıldızı Kader'in son halini görenler tanıyamadı 23:04 90'lı yılların parlayan yıldızı Kader'in son halini görenler tanıyamadı
Suriye'de İran destekli grupların bulunduğu Meyadin'den, ABD'nin kontrolündeki petrol sahasına füze saldırısı 22:31 Suriye'de İran destekli grupların bulunduğu Meyadin'den, ABD'nin kontrolündeki petrol sahasına füze saldırısı Kılıçdaroğlu'ndan CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil hakkında ilk yorum: Şaşırdım 21:12 Kılıçdaroğlu'ndan CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil hakkında ilk yorum: Şaşırdım Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin, leopar desenli bikinisiyle ağızları açık bıraktı 20:36 Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin, leopar desenli bikinisiyle ağızları açık bıraktı
Haber, tam da aşılama döneminde geldi! BioNTech yıllarca koruma sağlayabilir 19:09 Haber, tam da aşılama döneminde geldi! BioNTech yıllarca koruma sağlayabilir Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı 18:49 Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı

Son Dakika Haberleri
18:54 Eski kocası tarafından saldırısına uğrayan kadın, korkunç anlarını anlattı: Önce boğazımı kesmek istedi
18:48 Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı
18:33 6 ülkeyle uçuşlar durdu! İçişleri Bakanlığı'ndan ''Ülkeye Giriş Tedbirleri'' konulu genelge 81 il valiliğine gönderildi
18:27 Zlatan Ibrahimovic'in hayatı film oluyor! Fragmanını paylaştı bile
17:52 Üvey annesini öldürmek için 1 yıldır plan yapıyormuş! 13 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu
17:47 Sarı-lacivertli takımla sözleşmesi biten Harun Tekin, Kasımpaşa'yla 2 yıllık anlaşmaya vardı
17:33 Son dakika: Teklif Meclis'te kabul edildi, Makine ve Kimya Endüstrisi anonim şirket oluyor
17:30 Sarı-kırmızılılar, Barış Alper Yılmaz transferi için Keçiörengücü'ne Ali Yavuz Kol ve Süleyman Luş'u önerdi
17:11 Fatih Terim'den, Yedlin'e dikkat çeken tepki: Bu hata şampiyonluğu kaybettirdi bize
17:08 Londra metrosunda patlama! Siyah duman tabakası tüm şehri kapladı
Fazıl Say'dan Fenerbahçe'ye yeni hoca önerisi: Getir Alex'i, daha ne diyelim? Fazıl Say'dan Fenerbahçe'ye yeni hoca önerisi: Getir Alex'i, daha ne diyelim?         
00:24
Galatasaray, Alex Moreno transferinde mutlu sona çok yakın Galatasaray, Alex Moreno transferinde mutlu sona çok yakın         
23:57
Aaron Boupendza, Atalanta forması giymeye çok yakın Aaron Boupendza, Atalanta forması giymeye çok yakın         
23:18
Trabzonspor'un yeni yıldızı Marek Hamsik, Trabzon'a geldi Trabzonspor'un yeni yıldızı Marek Hamsik, Trabzon'a geldi         
22:33
Bahar Candan'ın Sedat Peker'le ilgili sözleri dalga konusu oldu Bahar Candan'ın Sedat Peker'le ilgili sözleri dalga konusu oldu         
22:12
"Söke söke" polemiğine Meral Akşener de dahil oldu: Kesinlikle o paraları ödemeyeceğiz         
21:07
7 il için korkutan deprem uyarısı: 28 milyon kişi etkilenecek 7 il için korkutan deprem uyarısı: 28 milyon kişi etkilenecek         
19:24
Van Valisi ilk işareti verdi! Aşı olmayanlara kısıtlamalar yolda Van Valisi ilk işareti verdi! Aşı olmayanlara kısıtlamalar yolda         
18:58
21 yıllık trafik polisi, marketten dönen eşi tarafından evinde ölü bulundu 21 yıllık trafik polisi, marketten dönen eşi tarafından evinde ölü bulundu         
17:54
Üvey annesini öldürmek için 1 yıldır plan yapıyormuş! 13 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu Üvey annesini öldürmek için 1 yıldır plan yapıyormuş! 13 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu         
17:53
Delta varyantına İngiltere'den de açıklama geldi: Hayatını kaybeden 109 kişi 50 yaşın üzerinde Delta varyantına İngiltere'den de açıklama geldi: Hayatını kaybeden 109 kişi 50 yaşın üzerinde         
17:40
Volkswagen, 2035'ten sonra dizel, benzin ve LPG'li araç üretmeyecek Volkswagen, 2035'ten sonra dizel, benzin ve LPG'li araç üretmeyecek         
16:15
Ailesine gurur yaptığı için kaçtığını belirten doktora Müge Anlı tepki gösterdi: Böyle bir şey için insan ortadan kaybolur mu? Ailesine gurur yaptığı için kaçtığını belirten doktora Müge Anlı tepki gösterdi: Böyle bir şey için insan ortadan kaybolur mu?         
14:46
BMC'nin hakim ortağı artık Tosyalı Holding! Ethem Sancak ve Galip Öztürk hisselerini sattı BMC'nin hakim ortağı artık Tosyalı Holding! Ethem Sancak ve Galip Öztürk hisselerini sattı         
14:33
Psikoteknik belgesi 30 Haziran itibarıyla ticari araç sürücülerine mecburi hale gelecek Psikoteknik belgesi 30 Haziran itibarıyla ticari araç sürücülerine mecburi hale gelecek         
12:17
Karısıyla yasak aşk yaşayan genci boş bir araziye kadar kovalayarak öldürdü Karısıyla yasak aşk yaşayan genci boş bir araziye kadar kovalayarak öldürdü         
10:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2021 00:32:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Açıklamalarıyla herkese meydan okuyordu! Kim Jong-un günden güne eriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement