Açıklanan fındık alım fiyatı üreticileri sevindirdi

Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Sebahattin Arslantürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı fındık alım fiyatının üreticileri fazlasıyla memnun ettiğini belirtti.

Arslantürk, yazılı açıklamasında, geçen yıl levant ve Giresun kalite fındığa 16,5-17 lira fiyat verildiğini anımsatarak, TMO'nun bu yıl sezon öncesi fiyat ve alım politikasını paylaşmasının son derece yerinde bir karar olduğunu aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2020 ürünü fındığa 22 ve 22,5 lira fiyat uygulanacağını açıkladığına işaret eden Arslantürk, bu yıl gerek enflasyon rakamlarına, gerekse diğer para birimlerine bakıldığında fındık fiyatında artış yaşandığına dikkati çekti.

Arslantürk, "Fındık fiyatında geçen yıla göre yüzde 33,33 artış, alanın alası demektir. Verilen fiyat üreticiyi fazlasıyla memnun etti" ifadelerini kullandı.

Sezon öncesi haziran ve temmuz aylarında gerek rekolte miktarı gerekse fiyatla ilgili yapılan spekülasyonların art niyetli lduğunu vurgulayan Arslantürk, şu değerlendirmede bulundu:

"Fındık gibi bir dünya ürününde kalıcı ve sürdürülebilir üretim ile ticaret politikaları izlememiz gerekiyor. Üretimde ilk hedef, fındıktan doğrudan geçinecek çiftçi kitlesinin oluşturulması olmalıdır. Bununla birlikte verim ile kaliteyi de en üst düzeye çıkarıp, sahip olduğumuz 730 bin hektarlık alanda daha çok üretim yapıp, daha çok satıp, karşılığını da daha çok almanın çabası içinde olmalıyız. Bu da sürdürülebilir fındık politikasının olmazsa olmazıdır."

TTB Başkanı Ergan: "Üretimi teşvik edici bir fiyat"

Trabzon Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan ise 2020 ürünü fındık fiyatının 22 ve 22,5 lira olarak açıklanmasının üretimi teşvik edeceğini belirtti.

Ürünün iyi para etmesinin üreticinin bahçeye girmesini sağladığını, bunun da verim ile kaliteyi artırdığına dikkati çeken Ergan, şöyle devam etti:

"Geçen yılın ardından yok yılı olarak beklenen 2020'nin rekoltesinin beklenenden daha fazla tahmin edilmesinde de fiyatın teşvik ettiği çabalar vardır. Bu yıl levant kaliteye 22, Giresun'a ise 22,5 lira olarak konulan fiyat üreticiyi son derece memnun etmiştir. Bu memnuniyet sektörün ticaret ve ihracatına yansıdığında istikrarlı bir piyasa oluşacaktır. Bundan sonra hem üretim hem de üründe kalite artacaktır."