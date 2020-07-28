Açıklanan fındık fiyatı memnun etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TMO eliyle yapılacak alımlarda 2020 ürünü fındığa 22 ve 22,5 TL fiyat uygulanacağını açıklaması sonrası sektörde farklı değerlendirmeler yapılıyor.

Trabzon Ticaret Borsası Meclis Başkanı ve Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Sebahattin Arslantürk, geçen yıl ürününün levant ve Giresun Kaliteye 16,5-17 TL verilerek TMO tarafından satın alındığını hatırlatarak "Öncelikle TMO'nun sezon öncesi fiyat ve alım politikasını açıklaması son derece yerinde bir karardır. Bu yıl gerek enflasyon rakamlarına, gerekse diğer para birimlerine bakıldığında alanın alası bir fiyat verilmiştir. Geçen yıla göre yüzde 33.33'lük bu artışla verilen fiyat üreticiyi fazlası ile memnun etmiştir" dedi.

Sezon öncesi Haziran ve Temmuz aylarında gerek rekolte miktarı, gerekse fiyatla ilgili olarak yapılan spekülasyonların art niyetli ve gereksiz olduğuna bir kere daha dikkat çeken Arslantürk "Fındık gibi bir dünya ürününde kalıcı ve sürdürülebilir üretim ile ticaret politikaları izlememiz gerekiyor. Üretimde ilk hedefin fındıktan doğrudan geçinecek bir çiftçi kitlesinin oluşturulması olmalıdır. Bununla birlikte verim ile kaliteyi de en üst düzeye çıkarıp, sahip olduğumuz 730 bin hektarlık alanda daha çok üretim yapıp, daha çok satıp, karşılığını da daha çok almanın çabası içinde olmalıyız. Bu da sürdürülebilir fındık politikasının olmazsa olmazıdır" diye konuştu.

TMO veya başka bir organizasyon eliyle fındık sektörünün içinde yer alması halinde, devletin önümüzdeki 10 yıl için fiyat ile alım politikasını şimdiden deklare etmesini isteyen Arslantürk, "Çünkü üretimle büyümeyi ve buna paralel olarak da gelirleri arttırmayı hedeflemiş iseniz sektörü, istikrarı kalıcı bir hale getirmeniz gerekir. Bunun içinde üretim ve fiyatta istikrar ön şarttır. Bunu sağlamanın yolu da sektörü bir bütün kabul edip değerlendirerek, doğru politikalar ortaya koymaktır" şeklinde konuştu. - TRABZON