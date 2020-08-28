Açıklanan kuru üzüm fiyatı çiftçileri ve TARİŞ'İ sevindirdi - Son Dakika

Açıklanan kuru üzüm fiyatı çiftçileri ve TARİŞ'İ sevindirdi

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli tarafından açıklanan kuru üzüm fiyatları Sarıgöl'de üreticiler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Açıklanan kuru üzüm fiyatı çiftçileri ve TARİŞ'İ sevindirdi, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli tarafından açıklanan kuru üzüm fiyatları Sarıgöl'de üreticiler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından açıklanan üzüm fiyatı Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde memnuniyetle karşılandı. Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, "Sayın Bakanımızın açıkladığı kuru üzüm fiyatlarından memnunuz. Bakanımıza Teşekkür ederiz. Kuru üzüm alımları TARİŞ ve TMO tarafından da gerçekleşmesi bizleri sevindirdi." dedi.

"TARİŞ'ten yazılı açıklama"

TARİŞ Üzüm Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Türker, "Tarım Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli tarafından 9 numara üzüm için açıklanan 12,5 TL alım fiyatının TARİŞ ve bölgemiz üzüm üreticileri tarafından memnuniyetle karşılandığını" söyledi. "Ülkemizin en önemli tarımsal ihraç ürünlerinden biri olan çekirdeksiz kuru üzümde fiyat istikrarını sağlamak amacıyla kamunun piyasaya müdahale etmesi gerektiğini uzun zamandır savunduklarını. Toprak Mahsulleri Ofisinin kuru üzüm alımı yapacak olmasından dolayı da ayrıca memnun olduklarını" belirtti.

Toprak Mahsulleri Ofisi ile TARİŞ arasında üzüm alımına ilişkin işbirliği yapılacağını da açıklayan Türker, "Yapılan işbirliği bölgemiz üzüm üreticisine büyük fayda sağlayacak ve şu an 10,5 TL seviyelerinde seyreden fiyatlar yükselecektir." dedi.

Türker, "Hasat zamanında bir çok üretici borcunu ödeyebilmek için ürününü piyasaya arz etmektedir. Buna bağlı olarak oluşan arz fazlalığı sebebiyle aşırı fiyat düşüşleri yaşanmaktadır. Tarım Bakanımız tarafından açıklandığı şekilde TMO'nun en az 50 bin ton çekirdeksiz kuru üzüm alması piyasada güven oluşturulacak ve fiyatların düşmesinin önüne geçilecektir. Dünyanın ve ülkemizin Covid-19 salgını nedeniyle zor günler geçirdiği bu dönemde üzüm üreticisinin emeğinin karşılığını hak ettiği şekilde almasına yönelik kararlarından dolayı başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Tarım ve Orman Bakanımız sayın Dr. Bekir Pakdemirli ile beraber TMO yetkililerine tüm üretici ortaklarımız adına teşekkür ediyor, üzüm üreticilerine bol ve bereketli bir sezon geçirmelerini diliyorum" diyerek sözlerini tamamladı. - MANİSA

Bekir Pakdemirli, Sarıgöl, Manisa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 16:43 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Açıklanan kuru üzüm fiyatı çiftçileri ve TARİŞ'İ sevindirdi - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

Macron'dan Doğu Akdeniz kriziyle ilgili haddini aşan sözler: Türkler sadece eyleme dönüşen sözlere saygı duyar Beşiktaş, Gökhan Töre karşılığında Umut Nayir'i Yeni Malatyaspor'a verecek Adaylığı düşürülen AK Partili isim kürsüyü tekmeledi: Adalet, adalet, adalet istiyorum ABD'de ilk kez bir kişi, ikinci kez koronavirüse yakalandı Fransa'da koronavirüs vakaları mart ayından bu yana en yüksek seviyeyi gördü Alaattin Çakıcı'dan "Cratos'u satın aldı" iddialarına yalanlama Atletico Madrid'in gözden çıkardığı Diego Costa, Türk kulüplerine önerildi Bursa'da hafriyat kamyonunun çarptığı motosikletteki iki kişi hayatını kaybetti Akşener'den "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusuna yanıt: Çok isterim ancak bunun için Türkiye'nin geleceği ile oynayamam Beşiktaş, Atletico Madrid'in stoperi Francisco Montero'yu kadrosuna kattı Doğu Akdeniz tehlikeli girişim! Yunan tacizini Türk F-16'ları engelledi Üzerine tiner dökülerek yakılan genç, yaşam mücadelesini kaybetti Altay Bayındır'ın 35 metreden yediği frikik golü, Fenerbahçe'nin hazırlık maçına damga vurdu Hafif ticari araç, kontrolden çıkarak uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü Galatasaray, Mbaye Diagne'nin golüyle hazırlık maçında İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti
Son Dakika: Fenerbahçe, Ekvadorlu golcü Enner Valencia'yı 3 yıllığına renklerine bağladı Son Dakika: Fenerbahçe, Ekvadorlu golcü Enner Valencia'yı 3 yıllığına renklerine bağladı         
19:22
Bakan Soylu, Ebru Timtik'in fotoğrafını asan İstanbul Barosu'na çok sert çıktı: Yazıklar olsun Bakan Soylu, Ebru Timtik'in fotoğrafını asan İstanbul Barosu'na çok sert çıktı: Yazıklar olsun         
19:21
Fatma Girik, sosyal medyada yayılan Fatma Girik, sosyal medyada yayılan "öldü" iddialarını yalanladı: Gayet iyiyim         
18:31
Deren Talu, bikinili fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu! Cesur pozlarıyla dikkat çekti Deren Talu, bikinili fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu! Cesur pozlarıyla dikkat çekti         
18:26
Erol Bulut, Fenerbahçe'den ayrılacak oyuncuları netleştirdi Erol Bulut, Fenerbahçe'den ayrılacak oyuncuları netleştirdi         
18:23
Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret         
17:49
Niğde'de koronavirüs salgını nedeniyle 30 kişi hayatını kaybetti Niğde'de koronavirüs salgını nedeniyle 30 kişi hayatını kaybetti         
17:36
Kan donduran görüntüler! Sokak köpeğini pitbullara parçalattılar Kan donduran görüntüler! Sokak köpeğini pitbullara parçalattılar         
17:20
ABD'de dünyanın en büyük timsah kapan kaplumbağası yakalandı ABD'de dünyanın en büyük timsah kapan kaplumbağası yakalandı         
16:18
Gülşen tarafından engelinin kaldırılmadığını gören Cemal Can Canseven, bir kez daha üzüldü Gülşen tarafından engelinin kaldırılmadığını gören Cemal Can Canseven, bir kez daha üzüldü         
16:07
Fatma Girik'in yeğeni sanatçının öldüğü yönündeki haberleri yalanladı Fatma Girik'in yeğeni sanatçının öldüğü yönündeki haberleri yalanladı         
15:37
İki kardeş kestikleri ağacın altında kalırken, büyük kardeş hayatını kaybetti İki kardeş kestikleri ağacın altında kalırken, büyük kardeş hayatını kaybetti         
15:18
Liverpool Teknik Direktörü Klopp: Messi'yi alabilecek şansımız yok Liverpool Teknik Direktörü Klopp: Messi'yi alabilecek şansımız yok         
15:16
Selin Ciğerci'den Selin Ciğerci'den "Tipine bak" diyen kadın takipçisine sert cevap         
15:16
Evladının diri diri yakılmasına göz yuman anne ve aşığı, vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi Evladının diri diri yakılmasına göz yuman anne ve aşığı, vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi         
15:12
Dikkatsiz sürücü az kalsın jandarmayı eziyordu! Olay anı kamerada Dikkatsiz sürücü az kalsın jandarmayı eziyordu! Olay anı kamerada         
14:53
Oyuncu Birce Akalay, sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalandı Oyuncu Birce Akalay, sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalandı         
14:27
Cansız bedeni molozların arasında bulunan genç kızı, sevgilisi gömmüş: Uyuşturucu kullanıp ilişkiye girdik Cansız bedeni molozların arasında bulunan genç kızı, sevgilisi gömmüş: Uyuşturucu kullanıp ilişkiye girdik         
14:11
Annesiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği adamı öldürdü Annesiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği adamı öldürdü         
14:09
Talihsiz sürücü, arızalanan aracına bakarken kamyonetin çarpması sonucu feci şekilde can verdi Talihsiz sürücü, arızalanan aracına bakarken kamyonetin çarpması sonucu feci şekilde can verdi         
14:06
İzmir'de 44 aracın hasar gördüğü orman yangınına sigara izmariti neden olmuş İzmir'de 44 aracın hasar gördüğü orman yangınına sigara izmariti neden olmuş         
14:01
Ece Erken, koronavirüs salgını nedeniyle oğlu Eymen'i okula göndermeyecek Ece Erken, koronavirüs salgını nedeniyle oğlu Eymen'i okula göndermeyecek         
13:46
Kaçak silah ticareti yapan imam, suçüstü yakalandı Kaçak silah ticareti yapan imam, suçüstü yakalandı         
10:59
Trump için tarihi güne başrolde kızı ve karısının olduğu 5 saniyelik video damga vurdu Trump için tarihi güne başrolde kızı ve karısının olduğu 5 saniyelik video damga vurdu         
10:55
Erdoğan'ın tanıtımını yaptığı yerli ekskavatöre yurt içi ve yurt dışından teklif yağıyor Erdoğan'ın tanıtımını yaptığı yerli ekskavatöre yurt içi ve yurt dışından teklif yağıyor         
09:59
Tek yumurta üçüzü kardeşler tıp fakültesini kazandı Tek yumurta üçüzü kardeşler tıp fakültesini kazandı         
09:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye 700 milyon TL'lik jest Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye 700 milyon TL'lik jest         
09:27
Çocuklarıyla tatile çıkan Sibel Can, bikinili görüntülenmemek için köşe bucak kaçtı Çocuklarıyla tatile çıkan Sibel Can, bikinili görüntülenmemek için köşe bucak kaçtı         
08:38
Konyaaltı Sahili'nde denize giren vatandaşlar cansız beden buldu Konyaaltı Sahili'nde denize giren vatandaşlar cansız beden buldu         
07:44
Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı         
07:34
İkinci el araçlarda fiyat yüzde 100 arttı, araç bulamayan esnaf isyanda! İkinci el araçlarda fiyat yüzde 100 arttı, araç bulamayan esnaf isyanda!         
17:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2020 23:00:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Açıklanan kuru üzüm fiyatı çiftçileri ve TARİŞ'İ sevindirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei