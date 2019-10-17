Son Dakika Haberleri: Açıklandı! Türkiye, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü sırada!
Son Dakika Spor Açıklandı! Türkiye, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü sırada!

Açıklandı! Türkiye, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü sırada!

11 dakika önce

Yapılan açıklamada, turnuvaya katılım konusunda net ve şeffaf ilkeler belirleyen BCL'nin, hem kulüp hem de ülke sıralamalarını içeren bir erişim listesi geliştirdiği belirtildi.

Açıklandı! Türkiye, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü sırada!, System.String[]

Yapılan açıklamada, turnuvaya katılım konusunda net ve şeffaf ilkeler belirleyen BCL'nin, hem kulüp hem de ülke sıralamalarını içeren bir erişim listesi geliştirdiği belirtildi.


Ülke sıralamasında Türkiye üçüncü gösterilirken, kulüp sıralamasında Teksüt Bandırma üçüncü, Beşiktaş Sompo Sigorta da beşinci durumda yer aldı.


Kulüp sıralamasının performansa göre toplanan puanlarla oluştuğu, bu sıralamanın BCL'ye katılan kulüplerin sınıflandırılmasında ve kura çekimlerinin çeşitli aşamalarında kullanılacağı kaydedildi. Son üç sezonda toplanan puanların, her yeni sezonun sıralaması belirlenmeden önce dikkate alınacağı ifade edildi.


Kulüplerin topladığı puanlarla oluşturulan BCL Ülke Sıralaması ise yıllık olarak kazanılan toplam puanın, aynı sezon turnuvaya o ülkeden katılan kulüp sayısına bölünmesiyle belirleniyor.


Bu sıralamanın, her ülkeden BCL'nin çeşitli aşamalarına katılacak kulüp sayısını belirlemek için kullanılacağı aktarıldı.


Beşiktaş, Bandırma, Türkiye, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 02:27 
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