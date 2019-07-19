Son Dakika Haberleri: Açıköğretim Batı Avrupa Programı yaz okulu kayıtları başlıyor
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Açıköğretim Batı Avrupa Programı yaz okulu kayıtları başlıyor

1 saat önce

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerinin Batı Avrupa Programı yaz okulu kayıtları, 22 Temmuz Pazartesi günü başlayacak.

Açıköğretim Batı Avrupa Programı yaz okulu kayıtları başlıyor, System.String[]
Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerinin Batı Avrupa Programı yaz okulu kayıtları, 22 Temmuz Pazartesi günü başlayacak.
Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, AÜ Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerinin Batı Avrupa Programı yaz okuluna kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler, 22-26 Temmuz tarihleri arasında işlemlerini tamamlayabilecek.
Öğrenciler kayıt işlemlerini http://aof.anadolu.edu.tr adresindeki ders ekle-sil işlemleri otomasyonu bağlantısından gerçekleştirebilecek. Yaz okuluna, güz ve bahar dönemi kayıt yenileten veya yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Batı Avrupa Programı öğrencileri kayıt yaptırabilecek.
En fazla 5 ders seçebilecek öğrenciler, yaz okuluna kayıt yaptırdıkları için 3 ders sınavına giremeyecek.
Anadolu Üniversitesi, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 04:55 Kaynak: AA
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