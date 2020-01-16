Açıköğretim Fakültesi final sınavlarının sonuçları erken açıklanacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Açıköğretim Fakültesi final sınavlarının sonuçları erken açıklanacak - Son Dakika

Açıköğretim Fakültesi final sınavlarının sonuçları erken açıklanacak

6 saat önce

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Fakültesinin (AÖF) bu hafta sonu yapılacak güz dönemi final sınavlarının sonuçlarının kısa sürede açıklanacağı bildirildi.

Açıköğretim Fakültesi final sınavlarının sonuçları erken açıklanacak, System.String[]

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Fakültesinin (AÖF) bu hafta sonu yapılacak güz dönemi final sınavlarının sonuçlarının kısa sürede açıklanacağı bildirildi.

Rektör Yardımcısı ve AÖF Dekan Vekili Prof. Dr. Selim Başar, yaptığı yazılı açıklamada, 1 milyon 52 bin aktif öğrencisi bulunan Açıköğretim Sistemi'nin 2020 yılı itibarıyla dijitalleşme ve uluslararasılaşma noktasında önemli adımlar atacağını belirtti.

Öğrenci sayısı bakımından dünyada 3'üncü olan AÜ Açıköğretim Sistemi'nin 14-15 Aralık 2019'da gerçekleştirilen güz dönemi ara sınav sonuçlarının 5 gün gibi rekor bir sürede duyurulduğunu hatırlatan Başar, şöyle devam etti:

"Açıköğretim Sistemi'ndeki ders düzenlemeleri ve Bilgisayar Araştırma Uygulama Merkezindeki yazılımcı personelin hazırladığı yazılımlar bir araya gelince daha güzel ve hızlı bir sonuç ortaya çıktı. Bununla ilgili emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu, üniversitemiz için bir gururdur. Final sınav sonuçlarını da yine bu şekilde erken açıklayacağız. Öğrencilerimiz sınav sonuçlarını yine erken bekleyebilirler."

29 ülkede 6 milyondan fazla mezun verdi

Başar, Türkiye'nin tüm illerinde, 28 yabancı ülkede ve 70 sınav merkezinde hizmet veren sistemin mezun sayısının 6 milyonu aştığını aktardı.

"AÖS Sorular", "Anadolu ÖYS", "Özet Oku" ve "3D AÖS" olmak üzere 4 mobil uygulama bulunduğuna değinen Başar, bunları tek platformda bir araya getirmeyi planladıklarını duyurdu.

Açık Kütüphane'de 44 bin 304 materyalin yer aldığı bilgisini veren Başar, "Bu materyallerin indirilme sayısı ise 2019 yılı sonu itibarıyla 33 binin üzerinde. Bu önemli bir rakam. Amacımız, mümkün olduğu kadar çok kişinin bilgiden yararlanması ve bilginin yayılmasıdır. Açık Kütüphane de bizim için statik değil, dinamik bir yapı. Sürekli takibini ve yenilemelerini yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Üniversitesi, Rektör, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 10:16 Kaynak: AA
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