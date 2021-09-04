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Açıköğretim fakültesi öğrencileri aylar sonra yüz yüze sınava girdi - Son Dakika

Açıköğretim fakültesi öğrencileri aylar sonra yüz yüze sınava girdi

04.09.2021 18:03

Açıköğretim fakültesi öğrencileri aylar sonra yüz yüze sınava girdi Öğrenciler yüz yüze sınavdan tedirgin Türkiye genelinde gerçekleşen açıköğretim bölüm sınavlarında öğrenciler uzun zaman sonra yüz yüze sınava girerekken, bazı öğrenciler ise salgın döneminde tedbirlere uymayan insanlardan...

Açıköğretim fakültesi öğrencileri aylar sonra yüz yüze sınava girdi

Öğrenciler yüz yüze sınavdan tedirgin

ESKİŞEHİR - Türkiye genelinde gerçekleşen açıköğretim bölüm sınavlarında öğrenciler uzun zaman sonra yüz yüze sınava girerekken, bazı öğrenciler ise salgın döneminde tedbirlere uymayan insanlardan dolayı tedirginliğini dile getirdi.

Dünya genelinde etkili olan koronavirüs tedbirleri kapsamında eğitim uzaktan, online olarak devam ediyordu. Yeni verilen kararlarla okullar yüz yüze eğitim vermeye başlarken sınavlarda online yerine yine yüz yüze yapılmaya başlandı. Ülke genelinde sayılı üniversitenin sağladığı açıköğretim olanağından yararlanıp, kazandıkları bölümü bitirmeye çalışan öğrenciler bugün uzun bir aranın ardından bölüm derslerinin sınavlarına online yerine yüz yüze girdiler. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü'nde sınava girecek öğrenciler, sınava girecekleri binanın öncesinden dakikalar öncesinden hazır bekledi. Uzun süre sonra yüz yüzer sınava girecek olan öğrencilerde heyecan gözlendi. Öğrencilerden bazıları sosyal mesafe ihlalinden tedirgin olduklarını bahane göstererek, online sınav sisteminin biraz daha devam ettirilmesi gerektiğini belirtti.

"Halkımız kurallara uymuyor"

Sosyal Hizmetler bölümünün dersinin sınavına girmek için sınav alanına gelen İsmail Korkmaz, sınavın yüz yüze olmasından dolayı tedirgin olduklarını dile getirdi. Korkmaz kimsenin kurallara uymadığını belirterek, "Online olarak devam etmesi bizim açımızdan daha iyiydi. Son zamanlarda koronavirüs vakaları yükselmeye başladı. Halkımızda bilinçsiz bir biçimde kurallara uymuyor. O yüzden online sınav sistemi daha iyiydi. Sınava girdiğimizde göreceğiz, acaba önlemler yeterli mi. Ama şuanda tedbirler yetersiz gibi. Sınava girecek bütün arkadaşlara başarılar diliyorum" diye konuşarak yüz yüze yapılacak sınav öncesi tedirginliğini dil getirdi.

"Sınava insanlarla iç içe gireceğiz"

İlahiyat bölümü öğrencisi olan Reyhan Çiftçi, evdeki çocuğuna virüs bulaştırmaktan korktuğunu ifade etti. Aldığı önlemlerden bahseden Çiftçi, online sistem de daha memnun olduğunu belirtti. Reyhan Çiftçi, "1 yaşında oğlum var. Oğlumu bırakıp geldim. Elimde eldiven var. 2 tane maske taktım. Bu şekilde sınav yapılmasını sağlık açısından çok riskli buluyorum. Pandemiden önce sınavlara yüz yüze giriyordum, gayet iyi oluyordu. Pandemide sınava insanlarla iç içe gireceğiz. Vaka sayıları azalana kadar uzaktan olabilirdi" diyerek dert yandı.

"Ondan dolayı online sınavı seviyorum"

Biri örgün biri dışarıdan olmak üzere iki bölüm birden okuyan Aytaç Karakum, tedavisinden dolayı online sistemde de daha rahat bir şekilde sınavlara girebildiğini anlattı. Aytaç Karakum, "Ben örgün olarak Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Siyasal Bilimler ve Kamu Yönetimi okuyorum, 2'nci sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda da Anadolu Üniversitesi'nde dışarıdan adalet okuyorum. Ben hastanede belli dönemlerde tedavi oluyorum. Tedavimle sınavım aynı güne denk geldiğinde zorluk yaşıyorum. Ondan dolayı online sınavı seviyorum. Şimdi gireceğim yüz yüze sınavda yanımda işaretleyici bir hoca veriliyor. O bize soruları okuyup işaretlememde yardımcı oluyor. Bütün arkadaşlarıma ve kendime başarılar diliyorum" diye konuşarak düşüncelerini aktardı.

Açıköğretim fakültesi öğrencileri aylar sonra yüz yüze sınava girdi
Açıköğretim fakültesi öğrencileri aylar sonra yüz yüze sınava girdi
Açıköğretim fakültesi öğrencileri aylar sonra yüz yüze sınava girdi
Açıköğretim fakültesi öğrencileri aylar sonra yüz yüze sınava girdi

Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, Çiftçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Açıköğretim fakültesi öğrencileri aylar sonra yüz yüze sınava girdi - Son Dakika


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